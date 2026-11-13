Fransa'da bomba paniği

Fransa'nın Calais-Fréthun Garı'nda verilen bomba alarmı nedeniyle Londra ile Paris arasındaki Eurostar seferleri aksadı. Fransa'nın kuzeyinde yer alan Calais-Fréthun Garı'nda bugün sabah saatlerinde verilen bomba alarmı, hem yurt içi seferlerde hem de uluslararası demir yolu ulaşımında aksamalara yol açtı. Pas-de-Calais Valiliği, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı duyuruda söz konusu alarmın demir yolu trafiğini etkileyebileceğini kaydetti. Reuters ajansının haberine göre Ulusal demir yolu işletmecisi SNCF, jandarmanın onay vermesiyle seferlerin perşembe sabahının ilerleyen saatlerinde yeniden başlatıldığını duyurdu. Londra ile Paris arasında sefer düzenleyen uluslararası yüksek hızlı tren işletmecisi Eurostar, trenlerin güzergah üzerindeki Calais-Fréthun Garı'ndan geçmesi nedeniyle Londra yönlü bazı seferlerde gecikmeler yaşandığını bildirdi. Şirketten yapılan açıklamada, "Fransız makamlarının talebi üzerine trenler şu anda Calais-Fréthun Garı'ndan geçiş yapamıyor. Bu durum Londra kalkışlı ve varışlı bazı seferlerde gecikmelere yol açıyor" ifadesine yer verildi. Calais'deki alarmın, son aylarda Fransa ve diğer Avrupa ülkelerinde uçak seferlerini, okulları ve bazı medya kuruluşlarını hedef alan asılsız bomba tehditleriyle bağlantılı olup olmadığı henüz netlik kazanmadı.