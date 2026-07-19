Kriz derinleşiyor

Dünyanın en büyük petrol üreticilerinden Rusya, akaryakıt sıkıntısıyla mücadele ediyor. Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik saldırılarının ardından ülkenin büyük bölümünde benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu. Dünyanın en büyük petrol üreticilerinden biri olan Rusya, Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik saldırılarının ardından ciddi bir akaryakıt sıkıntısıyla karşı karşıya kaldı.

Ülkenin büyük bölümünde benzin istasyonlarında yakıt tükenirken, sürücüler saatlerce kuyrukta beklemek zorunda kalıyor.

Moskova'nın yaklaşık 480 kilometre kuzeyindeki Vologda kentinde yaşayan Yelena ve Dmitry çifti, şehir dışından dönerken yakıt bulabilmek için dört farklı benzin istasyonuna uğramak zorunda kaldı.

Bazı istasyonların tamamen kapandığı, açık olanlarda ise uzun araç kuyruklarının oluştuğu bildirildi.

Rusya'nın neredeyse tüm bölgelerinde benzer manzaralar yaşanırken, akaryakıt sıkıntısı savaşın başlamasından bu yana günlük yaşamı en fazla etkileyen sorunlardan biri haline geldi.

Krizin büyümesi üzerine Rus hükümeti önce bazı benzin türleri ile havacılık yakıtının ihracatını yasakladı.

Geçen hafta ise bu yasak dizel yakıtı da kapsayacak şekilde genişletildi. Bazı bölgelerde akaryakıt dağıtımına kota uygulanmaya başlandı.

Sürücüler, son günlerde özellikle Moskova'da kuyrukların kısmen azaldığını ve yakıt sevkiyatının hızlandığını söylese de ülke genelinde sıkıntının sürdüğü belirtiliyor.

Ukrayna saldırıları petrolü vurdu

ABD merkezli Energy Intelligence'ın temmuz ayında yayımladığı rapora göre, Ukrayna'nın şubat ayından bu yana yoğunlaştırdığı saldırılar nedeniyle Rusya'nın günlük 6,6 milyon varillik rafineri kapasitesinin yaklaşık yarısı devre dışı kaldı.

Kiev yönetimi, enerji tesislerine yönelik saldırıların Rusya'nın savaş finansmanını zayıflatmayı amaçladığını savunuyor.

Kremlin ise krizin kritik seviyede olmadığını savunuyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın Rus ekonomisine zarar vermeye ve toplumda panik yaratmaya çalıştığını ancak bunda başarılı olamayacağını söyledi.

Putin, Rus enerji sisteminin bu baskıya dayanabilecek kapasiteye sahip olduğunu ifade etti.

Savaşın etkisi cepheden uzakta da hissediliyor

Ukrayna sınırına yaklaşık bin kilometre uzaklıktaki Vologda'da yaşayan bazı sürücüler ise yaşanan sıkıntının sorumlusu olarak Batılı ülkeleri gösterdi.

AFP'ye konuşan bazı vatandaşlar, Kremlin'in söylemini yineleyerek Ukrayna ve Batı'nın savaşı körüklediğini savundu.



Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2026, 04:12