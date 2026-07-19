Sıcak hava bunalttı

Fransa'nın Akdeniz kıyısındaki Nice kentinde etkisini sürdüren sıcak hava dalgası, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte kent sakinleri ve turistler serinlemek için farklı yöntemlere başvuruyor.

Kent merkezinde sıcaklığın en yoğun hissedildiği öğle saatlerinde cadde ve meydanlarda hareketlilik azalırken, dışarıda bulunan vatandaşlar sık sık su tüketerek sıvı kaybını önlemeye çalıştı. Çok sayıda kişi, parklar ve ağaçlık alanlardaki gölgelik bölgeleri tercih ederken, su fıskiyeleri ve çeşmelerin çevresi de serinlemek isteyenlerle doldu.

Özellikle çocuklar su fıskiyelerinde oynayarak sıcak havadan korunmaya çalışırken, turistlerin de şapka, güneş gözlüğü ve şemsiye kullanarak güneşten korunmaya özen gösterdiği gözlendi. Sahil kesiminde ise birçok kişi denize girerek ve sahil boyunca vakit geçirerek yüksek sıcaklığın etkisini hafifletmeye çalıştı.

Yetkililer, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin aşırı sıcaklardan daha fazla etkilenebileceğine dikkat çekerek, vatandaşlara günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 17.00 arasında mümkün olduğunca dışarı çıkmamaları çağrısında bulundu. Ayrıca bol su tüketilmesi, hafif kıyafetler tercih edilmesi ve doğrudan güneş ışığına uzun süre maruz kalınmaması tavsiye edildi.

Meteoroloji yetkilileri ise sıcak hava dalgasının önümüzdeki günlerde de etkisini sürdüreceğini belirterek, yüksek sıcaklıklar nedeniyle sağlık risklerine karşı dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulundu. Nice'te etkisini sürdüren sıcak hava, hem kent sakinlerinin hem de yaz sezonu nedeniyle bölgeye gelen turistlerin günlük yaşamını zorlaştırıyor.



