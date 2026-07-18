Ateşkes yapın

ABD ile İran arasındaki gerilim tırmanırken, ABD güçlerinin İran’daki hedeflere yönelik saldırıları sürüyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Çabahar kentindeki Şehid Kelanteri Limanı’nda bulunan deniz gözetleme kulesinin vurulduğunu açıklarken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov taraflara acil ateşkes çağrısı yaptı. Lavrov, bölgedeki çatışmaların küresel ekonomi, enerji güvenliği ve uluslararası ticaret açısından ciddi riskler oluşturduğunu belirtti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın Çabahar kentindeki Şehid Kelanteri Limanı'nda bulunan deniz gözetleme kulesini "başarılı şekilde imha ettiğini" bildirdi.

CENTCOM'un, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, söz konusu deniz gözetleme kulesinin hedef alındığı anlara ilişkin görüntülere yer verildi.

Açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemileri "takip etmek ve hedef almak" amacıyla İran tarafından kullanıldığı belirtilen kuleyi, ABD güçlerinin "başarılı şekilde imha ettiği" ifade edildi.

Çabahar kentindeki Şehid Kelanteri Limanı'nda yer alan deniz gözetleme kulesine yönelik saldırının, İran'ın "sivil mürettebata yönelik saldırılarını koordine etme kapasitesini zayıflattığı" ve İran'a yönelik ilan edilen deniz ablukasını ihlal etmeye çalışan gemiler haricinde tüm gemiler için "seyrüsefer serbestisini koruduğu" savunuldu.

İran resmi haber ajansı IRNA, ABD'nin sabah saatlerinde düzenlediği saldırıda, Çabahar kentindeki Şehid Kelanteri Limanı'nda bulunan deniz gözetleme kulesini vurduğunu bildirmişti.

Lavrov çağrıda bulundu

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ile İran arasında derhal ateşkes sağlanması çağrısında bulunarak, "Hürmüz Boğazı'nın sorunsuz işlediği döneme dönülmesi gerekiyor." dedi.

Lavrov ile Rusya'yı ziyaret eden Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, başkent Moskova'da bir araya geldi. İki bakan, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

İran'la ilgili duruma değinen Lavrov, mevcut durumun küresel ekonomi açısından risk oluşturduğunu belirterek, Hürmüz Boğazı'nın kapalı olduğunu hatırlattı. Lavrov, "Bunun yanı sıra Husiler, İran'a yönelik saldırıların sürmesi halinde Babülmendep Boğazı'nı da kapatabileceklerini açıkladı. Bu durum, küresel ticaret, özellikle de petrol ticareti açısından olumlu olmayacaktır." dedi.