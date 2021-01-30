Çeşit arttı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Avrupa İlaç Ajansının (EMA) AstraZeneca'nın yeni tip Coronavirüs (Covid-19) aşısı için dün verdiği tavsiye kararını onayladı. Macaristan İlaç ve Gıda Enstitüsü de, Çinli şirket Sinopharm'ın Coronavirüse karşı geliştirdiği aşının kullanımına onay verdi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından, EMA'nın olumlu değerlendirmesi sonrasında AstraZeneca'nın Covid-19'a karşı geliştirdiği aşıya AB piyasalarında pazarlama izni verme kararı aldıklarını açıkladı.

Avrupalılara aşı sağlamak için çalışmaları sürdüreceklerini ifade eden Von der Leyen, "Şirketin anlaşma gereği 400 milyon doz aşı sağlamasını bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu. AB'de daha önce BioNTech-Pfizer ve Moderna şirketlerinin geliştirdiği aşılara onay verilmişti.

AB Komisyonunun onayının ardından AstraZeneca'nınki AB'de kullanılabilecek üçüncü Covid-19 aşısı oldu.

AB ilaç düzenleyicisi EMA, bugün AstraZeneca'nın Covid-19’a karşı geliştirdiği aşının kullanılması için onay verilmesini tavsiye etmişti.

EMA, aşının 18 yaş üzerindeki kişilerde güvenli ve etkili biçimde kullanılabileceğini, 4 ila 12 hafta arayla iki doz halinde uygulanan AstraZeneca aşısının klinik deneylerde yüzde 60 etkili olduğunu bildirmişti.

Macaristan, Çin aşısına onay veren ilk AB ülkesi oldu

Öte yandan Macaristan İlaç ve Gıda Enstitüsü, Çinli şirket Sinopharm'ın Coronavirüse karşı geliştirdiği aşının kullanımına onay verdi. Böylece Macaristan, Çin aşısına onay veren ilk Avrupa Birliği (AB) ülkesi oldu. Dünya genelinde Coronavirüsle mücadelede birçok ülkede aşılama kampanyaları devam ediyor.

Macaristan Sağlık Hizmetleri Müdürü Cecilia Müller yaptığı açıklamada, Macaristan İlaç ve Gıda Enstitüsü’nün yaptığı çalışmalarını sonlandırdığını, yapılan incelemelerden başarıyla geçen Çin merkezli Sinopharm şirketinin geliştirdiği Covid-19 aşısının kullanımına izin verildiğini duyurdu.

Böylece Macaristan Çin aşısına onay veren ilk Avrupa Birliği (AB) ülkesi oldu.

5.aşıya onay

Sinopharm aşısı ayrıca, Macaristan'da onaylanan 5. aşı oldu.

Ülkede daha önce de Moderna, Pfizer/BioNTech, AstraZeneca ve Sputnik V aşısının kullanımına onay verilmişti.

Aşı onayının ardından Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Müller’in açıklamasına çok sevindiğini belirterek Coronavirüse karşı Çin aşısını tercih edeceğini söyledi.

Başbakan Orban, Macaristan’daki aşı programının sorunsuz devam ettiğini, sağlık çalışanları ve bakımevi sakinlerine yönelik aşı programının tamamlandığını, gelecek haftadan itibaren ise kayıt yaptıran diğer vatandaşların aşılanmasına başlanacağını ifade etti.

Başbakan Çin aşısı olmak için bekliyor

Ülke genelinde 2 milyon kişinin aşı olmak için kayıt yaptırdığını belirten Başbakan Orban, Çin aşısına izin çıkmasından dolayı çok mutlu olduğunu, yakın zamanda Çin'den aşı alımı konusunda anlaşma imzalayacağını, kendisinin de Çin aşısına güvendiğini ve bu yüzden Çin aşısını bekleyeceğini dile getirdi.

Macaristan'da şu ana kadar 364 bin 909 korona virüs vakası tespit edilirken, toplam 12 bin 374 kişi hayatını kaybetti.

