Siyasi kriz sürüyor

Polonya Anayasa Mahkemesi Başkanı Bogdan Swieczkowski ile Başkan Yardımcısı Bartlomiej Sochanski’nin görevlerinden uzaklaştırıldığının duyurulması ülkede siyasi ve yargısal gerilimi artırdı. Mahkeme binası önünde protestolar devam ederken polis ablukası sürüyor. Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Senegal ziyaretini yarıda keserek ülkesine döndü.

Yerel saatle 18.00 sıralarında Anayasa Mahkemesi’nin internet sitesinde yayımlanan duyurunun ardından muhalefetteki Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) Genel Başkanı Jaroslaw Kaczynski, eski Başbakan Mateusz Morawiecki ve eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Julia Przylebska’nın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi mahkeme binası önünde toplandı. Polis ekipleri mahkeme binasını abluka altına alırken, bazı göstericilerin mahkemenin çitlerini aşması ve polis memurlarına çeşitli cisimler atması üzerine üç kişi gözaltına alındı. Görevden uzaklaştırma duyurusunun ardından Anayasa Mahkemesi’nin en kıdemli yargıcı Anna Korwin-Piotrowska mahkemenin yönetimini üstlendi.

Cumhurbaşkanı Nawrocki Senegal ziyaretini yarıda kesti

Gelişmeler üzerine Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Senegal'e gerçekleştireceği resmi ziyaretini yarıda keserek Polonya'ya dönme kararı aldı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Nawrocki, “Böyle bir zamanda Cumhurbaşkanının Polonya'da olması gerekiyor. Senegal'e uçuşumu yarıda kesiyorum. Geri dönüyorum” ifadelerini kullandı. Polonya'ya ulaşan Nawrocki, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Anayasa Mahkemesi Başkanı Swieczkowski ve Yüksek Mahkeme Birinci Başkanı Zbigniew Kapinski ile görüştü.

Nawrocki’ye destek gösterisi düzenlendi

Bu arada Polonya'nın başkenti Varşova'da bir araya gelen göstericiler, Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'ye desteklerini dile getirerek ve Yüksek Mahkeme ile ilgili hükümetin adımlarına karşı çıktı. Mahkeme başkanının hükümet yanlısı yargıçlar tarafından idari olarak görevden uzaklaştırılmasının tetiklediği gösteriye katılan insanlar, Anayasa Mahkemesi binasının çevresinde toplanırken, polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı.

Tusk: Hukukun üstünlüğünü yeniden tesis etmek görevimiz

Başbakan Donald Tusk ise yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamasında, hükümetin yargı sisteminde değişiklik yapma kararlılığını yineledi. Tusk, “Hukukun üstünlüğünü yeniden tesis etmek bizim görevimizdir. PiS iktidarının yıllarca süren hukuksuzluğunun ardından bu zor, zaman zaman sancılı bir süreçtir ve kararlı adımlar atılmasını gerektirir. Başka bir yol yok” dedi.

Pekin Büyükelçisi istifa etti

Öte yandan Polonya'nın Pekin Büyükelçisi Jakub Kumoch, ülkede yaşanan gelişmeler nedeniyle görevini sürdürmesinin mümkün olmadığı sonucuna vardığını belirterek istifasını ve görevden alınma talebini sunduğunu açıkladı.