34 geçiciye  kadro verildi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) yeni yönetim kurulu, önceki gün Turan Büyükyılmaz başkanlığında toplandı. Toplantıda, kadro bekleyen geçici personelin durumu karara bağlandı.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamaya göre; Kurumun Teknecik Santrali’nde geçici statüde istihdam edilen 5 makina mühendisi, 19 makine teknisyeni,1 kimya mühendisi ve bir kimyagerden oluşan 26 personel ile çağrı merkezinde geçici statüde görev yapan 8 genel hizmet memurunun kadrolanmalarına oy birliği ile karar verildi.

Kadrolanan personelin listesi şu şekilde açıklandı:



Teknecik Santralı Adı-Soyadı Kadrosu 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 20- 21- 22- 23- 24- 25- 26- Nuri Gökalp Mustafa Gündeğer Zafer Nihat Akay Musa Beycioğlu Başak Çakmak Osman Gül Rifat Uluçınar Ulaş Ünüvardır Sermet Buran Uğur Şimşek Aykut Cırık Özdoğan Büyük Hasan Çeto Mehmet Nay Hamza Çoban Denktaş Zurnacı Ahmet Hacı Emin Sığırtmaç İbrahim Mustafa Ercüment Ahmet Bayır Lisani Alnur Mustafa Kablan Münür Urun Enis Olcaytürk Cemre Keskin Kemal Mullaoğlu Makina Mühendisi -III- Makina Mühendisi -III- Makina Mühendisi -III- Makina Mühendisi -III- Makina Mühendisi -III- Elektrik Teknisyeni -III- Elektrik Teknisyeni -III- Elektrik Teknisyeni -III- Elektrik Teknisyeni -III- Elektrik Teknisyeni -III- Makina Teknisyeni -III- Makina Teknisyeni -III- Makina Teknisyeni -III- Makina Teknisyeni -III- Makina Teknisyeni -III- Makina Teknisyeni -III- Makina Teknisyeni -III- Makina Teknisyeni -III- Makina Teknisyeni -III- Makina Teknisyeni -III- Makina Teknisyeni -III- Makina Teknisyeni -III- Makina Teknisyeni -III- Makina Teknisyeni -III- Kimya Mühendisi -III- Kimyager -III-



