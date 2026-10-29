Oy sayımı tamamlandı

İsrail seçimlerinde Başbakan Netanyahu'nun bloku öne geçti ancak taraflar hükümet kurmak için gereken 61 sandalyeye ulaşamadı. Arap partileri ise 19 sandalye ile rekora uzandı.

Gazze soykırımının başladığı 7 Ekim gününden bu yana İsrail'de önceki gün yapılan ilk seçimde asker, diplomat, mahkum gibi kendi sandığında oy kullanamayan seçmenlerin "çift zarf" olarak isimlendirilen oyları hariç, sandıkların hepsinin sayımı tamamlandı. Rekorlarla anılacak seçimde, 7.3 milyon seçmenin yüzde 77'si sandığa gitti. İsrail'in Kanal 13 televizyonunun paylaştığı bilgiye göre, yerel saat ile 14.30 (TSİ 15:30) itibarıyla "çift zarf" hariç sayılan tüm sandıklarda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki iktidar bloku 53, eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot öncülüğündeki muhalefet bloku 48 milletvekilinde kaldı.Tüm sayımın böyle sonuçlanması durumunda, hem Eisenkot hem Netanyahu blokları 120 sandalyeli İsrail Meclisinde koalisyon hükümeti kurmak için gerekli 61 milletvekilinin desteğine ulaşamıyor. Açılan sandıklar, toplam oyların yaklaşık yüzde 85'ine denk geliyor. Şu ana kadar sayılan kesinleşmemiş resmi sonuçlarla, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partiler, rekor düzeyde sandalye sayısına ulaşarak Meclise 19 milletvekili gönderiyor ve kilit konumda değerlendiriliyor.