Arap partileri kilit konumda

İsrail’de yapılan seçimlerde hiçbir siyasi blok hükümet kurmak için gereken 61 sandalyeye ulaşamadı. Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki iktidar bloku 53, muhalefet bloku ise 48 milletvekili çıkarırken, 19 sandalyeye ulaşan Arap partileri hükümet kurma sürecinde belirleyici konuma geldi.

İsrail’de seçim sonuçlarının ardından hükümet kurma sürecine ilişkin belirsizlik yaşanıyor. İsrail medyasının Seçim Komitesi verilerine dayandırdığı haberlere göre, oy sayımının tamamlanmasıyla parlamentoda hiçbir siyasi grubun tek başına gerekli çoğunluğu sağlayamadığı ortaya çıktı.

Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki iktidar bloku 53 sandalyede kalırken, eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot öncülüğündeki muhalefet bloku 48 milletvekili kazandı. İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Arap partileri ise toplam 19 sandalyeyle parlamentodaki temsil düzeyini rekor seviyeye taşıdı.

Parlamentoda hükümet kurabilmek için gereken 61 sandalyeye hiçbir grubun ulaşamaması, koalisyon görüşmelerini ve olası siyasi ittifakları gündemin merkezine taşıdı.

Arap partileri hükümet hesaplarında belirleyici

Seçimlerde elde ettikleri 19 sandalyeyle öne çıkan Ortak Arap Listesi ve Birleşik Arap Listesi, hükümet kurma sürecinde kilit konuma yerleşti.

Seçim sonuçlarının ardından açıklama yapan Ortak Arap Listesi, Arap toplumunun seçimlerde mevcut hükümetin politikalarına tepki gösterdiğini savundu. Açıklamada, Netanyahu hükümetinin düşürülmesi ve alternatif bir hükümetin kurulması amacıyla muhalefetle işbirliğine hazır olunduğu belirtildi.