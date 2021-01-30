Halka sağduyu çağrısı yaptı

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, halka sağduyu çağrısı yaparak, pandemiye karşı başarının birlikte mücadele edilerek sağlanabileceğini söyledi.

Sosyal medya hesabından yaptığı çağrıda, muhalefet olarak hükümete eksiğini, yanlışını yapıcı bir üslupla söyleyip önerilerle ve gerekirse baskıyla doğruya yönlendireceklerini belirten Özersay, her bireyin üzerine düşeni de ihmal etmeden yapması gerektiğinin altını çizdi.

Salgının ilk aylarında başarılı olunmasının tek nedeninin hızlı karar alınıp uygulanmasının olmadığını ifade eden Genel Başkan, vatandaşların sağduyu ile hareket edip mücadeleye sahip çıkmasının büyük rol oynadığını belirtti. Özersay vatandaşa virüsten korunmak için şu önerilerde bulundu:

“Bu saatten sonra bu hükümet onu yanlış, bunu eksik yaptı noktasını bir kenara koyup kendinizi, sevdiklerinizi ve bu ülkedeki herkesi koruyun, sağduyu ile hareket edin lütfen. Mesela maskenizi doğru düzgün takıyor musunuz? Maskenizi çenenizde aksesuar olarak gezdirmeyin, ağzınızı kapatıp burnunuz dışarıda dolaşmayın lütfen. Aynı maskeyi, yıkanabilir türdense her gün yıkayıp temizleyerek, yıkanabilir değilse günde birkaç kez yenileyerek kullanmayı ihmal etmeyin. Bakkala, kasaba gider gibi yapıp iki arada bir derede arkadaşlarla muhabbete, eşe dosta misafirliğe gitmeyin. Evinizden çıkacaksanız ihtiyacınız neyse onu alıp, onu yapıp evinize dönün.

Bakkala, kasaba, markete gittikten sonra ellerinizi hatta imkanınız varsa raflardan aldıklarınızı kolonya ile dezenfekte etmeye özen gösterin. Süpermarkette tezgah üzerine, yerine göre arabanın yanında yere ya da araba içerisine koyduğunuz naylon poşetleri evinize getirdiğinizde yemek masanıza, tezgaha koymayın, mümkünse hemen boşaltıp atın. Kamuya açık mekanlarda kapı, pencere kollarını tutup açıp kapadıktan sonra kolonya ya da alkol ile ellerinizi mutlaka dezenfekte edin. Açık olan yerlerde dışarıda karşılaştığınız insanların yanına, dibine kadar sokulup konuşmayın, insanlarla konuşurken mesafenizi koruyun.”

