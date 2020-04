Coronavirüsü tırmanışa geçti

Dünya genelinde yeni tip Coronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 81 bini aştı, vaka sayısı ise 1 milyon 400 bini geçti. Fransa'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 328'e, İtalya'da 17 bin 127'ye yükseldi. Diğer taraftan ABD'de bir günde 1300'den fazla ölüm gerçekleşti. Bununla birlikte, New York'ta 731 kişi hayatını kaybederken bu rakam eyalette "en fazla ölümün yaşandığı gün" olarak kayıtlara geçti. Öte yandan İran, İngiltere ve İspanya'da ise vaka ve ölüm sayıları artmaya devam ediyor.

Yeni tip Coronavirüs (Covid-19) vaka sayısı dünya genelinde 1 milyon 400 bini aştı.

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 1 milyon 410 bin 61'e ulaştı.

En çok vaka görülen ülke 386 bin 104 ile ABD olurken, onu 140 bin 511 vakayla İspanya, 135 bin 586 vakayla İtalya ve 109 bin 69 vakayla Fransa ve 106 bin 504 vakayla Almanya izledi.

Salgının ortaya çıktığı Çin'de ise 81 bin 740 vaka kayda geçti.

Vaka sayıları 10 bini aşan ülkeler şöyle sıralandı:

İran (62 bin 589), İngiltere (55 bin 242), Türkiye (34 bin 109), İsviçre (22 bin 253), Belçika (22 bin 194), Hollanda (19 bin 580), Kanada (17 bin 825), Avusturya (12 bin 613), Portekiz (12 bin 442), Brezilya (12 bin 377) ve Güney Kore (10 bin 331).

Salgın nedeniyle dünya genelinde 81 bin 10 kişi hayatını kaybetti.

300 bini aşkın kişi iyileşti

Dünyada 300 bin 601 kişi hastalığı atlatmayı başardı. Sağlığına kavuşan 77 bin 167 hastanın olduğu Çin, iyileşen vaka sayısı en fazla ülke oldu.

Çin'in ardından en fazla iyileşme görülen ülkeler sırasıyla İspanya (43 bin 208), Almanya (36 bin 81), İran (27 bin 39), İtalya (24 bin 392), ABD (21 bin 316) ve Fransa (19 bin 337) oldu. Salgında ölüm oranı yüzde 5,6, iyileşme oranı ise yüzde 21,4 civarında seyrediyor.

Fransa

Fransa'da yeni tip Coronavirüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 328'e yükseldi. Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, virüs tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 3 bin 777 artışla 78 bin 167'ye, bakımevlerinde de enfekte kişi sayısının 30 bin 902'ye yükselmesiyle ülkede toplam vaka sayısının 109 bin 69 olduğunu dile getirdi.

Covid-19 taşıyanlar arasında yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısının 7 bin 131'e ve iyileşen kişi sayısının da 19 bin 337'ye çıktığını aktaran Salomon, son 24 saatte hastanelerde 607 ve yaşlı bakımevlerinde 820 olmak üzere 1427 kişinin hayatını kaybettiğini dile getirdi.

İtalya

İtalya'da yeni tip Coronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 604 artarak 17 bin 127'ye yükseldi. Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, Coronavirüs vaka sayısının 94 bin 67'ye çıktığını, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Covid-19 bulaşanların toplam sayısının ise 135 bin 586'ya ulaştığını belirtti.

Sivil Savunma Genel Müdürü, önceki gün 22 bin 837 olarak açıklanan iyileşenlerin sayısının dün 1555’lik artışla 24 bin 392'ye çıktığını kaydetti. Borrelli, ölü sayısının son 24 saatte 604 kişi daha artarak 17 bin 127’ye yükseldiğini açıkladı.

Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısında da azalma olduğunu belirten Borrelli, dün itibarıyla 3 bin 792 kişinin yoğun bakımda tedavi gördüğünü bildirdi.

Sivil Savunmanın açıkladığı verilerde, günlük yeni vaka sayısındaki ciddi düşüş dikkati çekti.

Borrelli, dün 880 yeni vaka kaydedildiğini, bunun 10 Mart'tan bu yana ilk kez bu kadar düşük geldiğini ifade etti.

Yüksek Sağlık Enstitüsü’nden Prof. Gianni Rezza da "Bir süredir plato çizen yeni vaka sayısındaki grafik, nihayet dünkü verilerle düşüşe geçmiş görünüyor." dedi. Verilere göre, ülke genelinde düne kadar 755 bin 445 kişiye test yapıldı.

Ülkede en çok ölü ve vakanın görüldüğü Lombardiya Bölgesi’nde ise önceki gün 297 olarak kaydedilen ölü sayısı dün 282’ye geriledi.

Bazı Avrupa ülkelerinde ilaç kıtlığı

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), bazı Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerde Covid-19 hastaları için kullanılan ilaçlarda kıtlık yaşanmaya başladığını açıkladı.

Türkiye'nin AB Daimi Temsilciliğinde çalışan bir personel, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Fransa'nın Strazburg kentindeki Avrupa Parlamentosu (AP) binası, Covid-19 merkezine dönüştürülecek. AB Komisyonunun Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Janez Lenarcic, AB ülkelerinin İtalya'nın Covid-19 mücadelesinde destek talebine verdiği yanıtın başlangıçta "yetersiz" kaldığını söyledi.

İngiltere

İngiltere'de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 786 artarak 6 bin 159'a yükseldi.

ABD ilk sırada

Dünya genelinde salgının en fazla görüldüğü ABD'de, vaka ve ölümlerin neredeyse yarısı New York'ta görülüyor.

ABD genelinde ise John Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, 368 bin 533 kişide Covid-19 görülürken 11 bin sekiz kişi ise virüs yüzünden hayatını kaybetti.

New York'ta yeni tip Coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle bir günde 731 kişi hayatını kaybederken bu rakam eyalette "en fazla ölümün yaşandığı gün" olarak kayıtlara geçti.

New York Valisi Andrew Cuomo, düzenlediği basın toplantısında, eyalette Covid-19 vakalarının sayısının 138 bin 836'ya yükseldiğini söyledi. Bir günde 731 kişinin hayatını kaybettiğini ve bu rakamın New York'ta en fazla ölümün yaşandığı gün olarak kayıtlara geçtiğini belirten Cuomo, toplam ölümlerin sayısının ise 5 bin 479'a yükseldiğini ifade etti.

İspanya

İspanya'da Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 739 artarak 13 bin 798'e yükseldi.

İran

İran'da son 24 saatte yeni tip Coronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 133 artarak 3 bin 872'ye yükseldi.

Çin'de ocak ayından bu yana ölüm tespit edilmedi

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, ülkedeki Covid-19 vakalarının sayılmaya başlandığı ocak ayından bu yana dün ilk defa hiçbir ölüme rastlanmadığı bildirildi.

Komisyon ayrıca dün 32 yeni Covid-19 vakasıyla toplam sayısının 81 bin 740'e yükseldiğini, 89 kişinin dün tedavi edildiğini açıkladı.

Covid-19'un yayıldığı ülke olan Çin'de virüs salgını büyük oranda kontrol altına alındı.

