Çark çabuk dönecek

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, katıldığı televizyon programında, Coronavirüs salgını ve önlemleri süresince yürütülecek ekonomik politikalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Amcaoğlu, Başbakan Ersin Tatar’ın ilk pakette açıkladığı 3 aylık süreçte izlenecek yolun belli olduğunu ifade ederek, maaşların miktarına göre yüzde 60 ile 25 arası bir kesinti yapıldığını anımsattı.

Özeldeki işyerlerinin yüzde 80’inin kapalı olduğunu kaydeden Bakan Amcaoğlu, 550 milyon olan mahalli gelirlerin,120-150 milyona gerilediğini belirtti.

Amcaoğlu, önümüzdeki süreçte Türkiye’den destek istenerek ve bir borçlanma ile süreci Aralık ayına kadar tamamlayarak, çarkın daha çabuk dönmesini sağlamayı hedeflediklerini anlattı.

Bakan Amcaoğlu, Türkiye’de bir süre önce bir paket açıklandığını ve TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın KKTC için de bir hazırlık yapıldığını ifade ettiğini anımsatarak, “Buna paralel olarak biz de bir plan hazırlayıp, detaylı bilgileri gönderdik. Eksik miktarın finansman kaynağının hangi noktalarda bize aktartılacağı ve paketin ayrıntıları önümüzdeki günlerde açıklanacak” dedi.

İçinde bulunan durumda ve sahip olunan kıt kaynaklarla neyin nereye değerlendirileceğinin de ayrı bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Amcaoğlu, kendilerine yapılan tüm öneri ve görüşleri değerlendirdiklerini, Aralık ayına kadar bu süreci en iyi şekilde götürmek için şartları zorladıklarını belirtti.

Olgun Amcaoğlu, dünya genelinde yüzde 30’luk bir ekonomik daralma olduğuna da işaret ederek, tüm ülkelerin 3’üncü Dünya Savaşı’ndan çıkmış gibi zafiyet içine girdiğini kaydetti.

Maliye Bakanı Amcaoğlu, turizm ve yükseköğrenimin ne zaman normalleşeceğini ise sürecin belirleyeceğini sözlerine ekledi.