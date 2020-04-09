20 bin kişi takipte

Rum Bakanlar Kurulu’nun dünkü toplantısında Coronavirüs tedbirleri yeniden gözden geçirildi ve sokağa çıkma yasağının 30 Nisan’a kadar uzatılması kararlaştırıldı.

Toplantı sonrasında basına açıklamalarda bulunan Rum lideri Nikos Anastasiadis, paskalya kutlamalarının ertelendiğini ve sokağa çıkmasına izin verilen tüm çalışanların yanı sıra Rum Milli Muhafız askerlerine Coronavirüs testi yapılacağını duyurdu. Anastasiadis, 20 bin kişinin test kapsamına alındığını belirtti.

Anastasiadis; Sağlık, Dışişleri, Maliye ve Çalışma bakanlarının da hazır bulunduğu basın açıklamasında, yurt dışında bulunan öğrenci ve çalışanların ülkeye dönmesi yönündeki beklentilere de değindi.

Anastasiadis, öğrencilerin adaya dönmelerine karşı alınan önlemleri acı verici olarak nitelendirirken, Dışişleri Bakanlığı’nın geri dönmek isteyenlerin güvenli bir şekilde aşamalı olarak gelebilmeleri için bir plan hazırladığını dile getirdi.

Bakanlar Kurulu’nun bu yönde sayıları ve takvimleri detaylı bir şekilde incelediğini belirten Anastasiadis, gerekli açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılacağını kaydetti.