20 bin kişi takipte

Rum Yönetimi sokağa çıkma yasağını 30 Nisan’a kadar uzatırken, zorunlu iş yapanlara ve askerlere test yapılacağını açıkladı

20 bin kişi takipte

 Rum Bakanlar Kurulu’nun dünkü toplantısında Coronavirüs tedbirleri yeniden gözden geçirildi ve sokağa çıkma yasağının 30 Nisan’a kadar uzatılması kararlaştırıldı.
   Toplantı sonrasında basına açıklamalarda bulunan Rum lideri Nikos Anastasiadis, paskalya kutlamalarının ertelendiğini ve sokağa çıkmasına izin verilen tüm çalışanların yanı sıra Rum Milli Muhafız askerlerine Coronavirüs testi yapılacağını duyurdu. Anastasiadis, 20 bin kişinin test kapsamına alındığını belirtti.
   Anastasiadis; Sağlık, Dışişleri, Maliye ve Çalışma bakanlarının da hazır bulunduğu basın açıklamasında, yurt dışında bulunan öğrenci ve çalışanların ülkeye dönmesi yönündeki beklentilere de değindi.
  Anastasiadis, öğrencilerin adaya dönmelerine karşı alınan önlemleri acı  verici olarak nitelendirirken, Dışişleri Bakanlığı’nın geri dönmek isteyenlerin güvenli bir şekilde aşamalı olarak  gelebilmeleri için bir plan hazırladığını dile getirdi.
    Bakanlar Kurulu’nun bu yönde sayıları ve takvimleri detaylı bir şekilde incelediğini belirten Anastasiadis, gerekli açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılacağını kaydetti. 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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