Meydan okudu

Dünyanın en zengin ismi olan milyarder Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump'la arasının açılmasından ve Beyaz Saray'daki görevinden ayrılmasından haftalar sonra yeni bir siyasi parti kurduğunu açıkladı.

Musk, eskiden Twitter olarak bilinen ve satın aldıktan sonra ismini X olarak değiştirdiği sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Amerika Partisi'ni hayat geçirdiğini duyurdu.

Musk, Amerika Partisi'nin "Cumhuriyetçilerin ve Demokratların elinde olan iki partili sisteme bir meydan okuma olduğunu" yazdı.

Ancak partinin ABD seçim kurumlarına resmen bildirildiği ve kaydının yapılıp yapılmadığı henüz bilinmiyor. ABD dışında doğduğu için Musk, ABD başkanlık seçiminde yarışamaz. Bu durumda partinin liderinin resmen kim olacağına dair bilgi de paylaşmadı.

Musk başkan olamaz

ABD yasalarına göre ABD dışında doğan ABD vatandaşları, başkan olamıyor. Musk, Güney Afrika Cumhuriyeti doğumlu.

Musk, ilk olarak Trump ile arasının açıldığı ve birbirlerini sert sözlerle eleştirdikleri dönemde yeni bir parti kurma planlarını paylaşmıştı.

Trump ile kamusal alanda tartıştıkları dönemde Musk, X'te bir anket yayımlayarak takipçilerine, ABD'de yeni bir parti isteyip istemediklerini sormuştu.

Cumartesi günü yaptığı paylaşımda bu ankete gönderme yapan Musk, "2'ye karşı bir oranla yeni bir siyasi parti talep ettiniz ve yeni bir partiniz olacak!" yazdı ve ekledi:

"Ülkemizi israf ve yolsuzluklarla batırmaya geldiğinde tek partili sistemde yaşıyoruz, demokraside değil. Bugün, Amerika PArtisi size özgürlüğünüzü geri vermek için kuruldu."

Daha önce sıkı dostuydu

Musk kısa bir süre öncesine kadar Trump'ın en büyük destekçilerinden biriydi. Seçim kampanyası sırasında da Trump'ın yanında yer almış; seçimi kazandıktan sonra da Trump'ın resmi ofisi olan Oval Ofis'e dört yaşındaki oğlunu götürerek poz vermişti.

Musk, Traump'a sadece siyasi değil, ciddi bir maddi destek de verdi. Seçimi kazanması için Musk'ın Trump'a yaptığı yatırım 250 milyon doları buldu.

