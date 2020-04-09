Kadınlar ilk sırada

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 178 test sonucu bir yeni Coronavirüs vakası tespit edildi.

Dün bir pozitif tespitle toplam vaka sayısı 95’e çıkarken, Coronavirüs’le ilgili istatistiki veriler de açıklandı. Veriler, virüsün en çok yaşlıları etkilediğine dair açıklamaları ters düz etti.

En çok risk altında oldukları belirtilen 80-89 yaş aralığındaki kişilerde sadece 2 vaka görülürken, en fazla vakanın görüldüğü yaş ortalaması ise 50-59 olarak belirlendi.

KKTC vatandaşları arasında Coronavirüse yakalanan kadın sayısının erkeklerden daha fazla olduğu da ortaya çıktı.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre; şimdiye kadar tespit edilen 95 vakadan 63’ü KKTC vatandaşı, 1’i Türkmen, 31’i Alman turistler.

KKTC vatandaşı 63 vakanın 35’i kadınlardan, 28’i erkeklerden oluşuyor.

Vakaların yaş aralığına bakıldığında 50-59 yaşlarında olan hasta sayısı ilk sırada yer alıyor.

50-59 yaş aralığında olup hasta olan 16 kişi bulunuyor. İkinci sırayı 8 vakayla 30-39 ve 40-49 yaş aralığındaki kişiler alıyor.

Verilerde 7 vakayla üçüncü sırada 60-69, 20-29 ve 10-19 yaş aralığınınki hastalar alırken, 80-89 yaş aralığında olup virüs kapan 2 kişi bulunuyor.

70-79 yaş aralığındaki kişiler 6 vaka ile dördüncü sırada yer alıyor. 0-9 yaş aralığında olan çocuklarda ise 3 vaka bulunuyor.

Bakan Pilli son durumu aktardı

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü Çiğdem Çağa ile birlikte Coronavirüs salgınıyla ilgili son gelişmeleri aktardı. Sağlık Bakanı Ali Pilli, dün yapılan 178 test sonucunda bir yeni vaka daha tespit edildiğini, toplam sayının 95'e ulaştığını açıkladı.

Pilli, yeni vakanın yurt dışından gelen temaslı bir kişi olduğunu dile getirdi.

Pilli'nin dünkü tabloyu şöyle özetledi: "Tespit edilen yeni vaka sayısı 1, toplam vaka sayısı 95'e ulaştı. Tespit edilen pozitif vaka, yurt dışından gelen temaslı bir kişidir. Test yapılan toplam kişi sayısı 3424, dün yapılan toplam test sayısı 178. Tedavisi devam eden hasta sayısı 48, taburcu edilen hasta sayısı ise 44. Kaybedilen vaka sayısı 3, yoğun bakımda yatan hasta sayısı 1. "

Sağlık Bakanı Ali Pilli, 36 kadın 28 erkek vaka olduğunu açıkladı, Pilli ayrıca vakaların yaşlara göre dağılımını da açıkladı.

Bakan Pilli, en fazla vakanın 50-59 yaş aralığında olduğunu anlattı. En düşük yaşın 7 en yüksek yaşın 82 olduğunu anlatan Pilli, 1 hamile pozitif vaka olduğunu da söyledi.

Yapılan bağışlardan bahseden Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, herkese teşekkür etti.

En önde savaşan askerler sağlık personelidir

Bakan Pilli, herkes bilmelidir ki biz burada birlik ve beraberlik içerisinde tüm ekibimle uyum içerisinde hizmet vermeye devam ediyoruz diyerek şunları kaydetti;

“Bu savaşta en önde savaşan askerler sağlık personelidir. Biz bu savaşı ve bu salgını kazanmak için arkadaşlarımızla ant içtik ve bu savaşı sürdüreceğiz.

Biz bir aileyiz ve bu ailenin bir ferdine bir şey olursa hepimizin canı yanar. Eğer bu savaşı kazanacaksak ki hedefimiz kazanmaktır bunu hep birlikte kazanacağız. Bu savaşın kazanılması halkımızın ve sağlık çalışanlarının başarısıdır eğer bu savaşı kaybedersek bu benim başarısızlığımdır.

Daha önce de söyledim bir kez daha söylüyorum. Evde kalın, kendinizi izole edin, dışarıya çıkmayın. Dışarıya çıkacaksanız maske takın, sosyal mesafeye uyun. Gençlerimiz mümkün olduğunca dışarı çıkmasın. Çünkü gizli taşıyıcı olabilirler ve evde bu virüsü büyüklerine bulaştırabilirler.”

Pandemi hastanesi yapmayı düşünüyoruz

“Lefkoşa Devlet Hastanesi'nin yükünü taşıyacak başka bir hastane yoktur bu ülkede” diyen Ali Pilli, yangını da hatırlattı.

Pilli, pandemi hastanesi yapılan Nalbantoğlu Hastanesi’ni Covid-19 dışı tüm hastalara yeniden kazandırma düşüncesi olduğunu ve önümüzdeki dönemde planları bulunduğunu kaydetti.

Pilli şöyle konuştu:

“Bu planı hayata geçiriyoruz. 100 odalı bir Covid-19 pandemi hastanesi yapmayı düşünüyoruz. Bu hastane 200 kişi kapasiteli bir pandemi hastanesi olacak. Bununla ilgili detayları açıklayacağım. Yerini süratle tespit ettik ve 200 yataklı bir pandemi hastanesini yapacağız. Hedefimiz 100 oda 200 yatak kapasiteli hastaneyi devreye sokmak ve Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ni eski sistemine sokmaktır.”

Çağa: Bu savaşı hep birlikte kazanacağız

Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü Çiğdem Çağa da uygulanmakta olan karantina sistemiyle ilgili şu bilgileri verdi: "Covid-19'la mücadelede en önemli adım karantinadır. 17 Mart itibariyle karantina merkezi oluşturarak yurt dışından gelen kişileri karantina merkezlerinde 14 gün boyunca misafir etmekteyiz. Bugüne kadar 699 kişi karantina merkezlerinde kalıp karantina süreçlerini tamamladılar. Şu an 821 kişi karantina merkezlerinde kalmaktadırlar. Dün akşam 167 öğrencimiz Güzelyurt KYK yurduna yerleştirildiler. Bugün 164 kişiyi daha yurtlarımıza bekliyoruz. Bu yurtlarımız da 1 doktor ve 3 hemşiremiz hizmet vermektedirler. Hastalığın engellenmesinde karantina süreci çok önemlidir, yayılmaması büyük önem taşımaktadır. Sabırlı olup 14 günlük süreci geçirmelerini istiyoruz. Bu savaşı hep birlikte kazanacağız."

Corona’da son durum

Dün Yapılan Test Sayısı: 178

Dün Tespit edilen Vaka: 1(Temaslı)

Toplam Test Sayısı: 3424

Vaka sayısı: 95 (31 Alman)

Aktif Vaka Sayısı: 48

İzole Tedavi: 15

Hastanede Tedavi: 32

Yoğun Bakım: 1

İyileşen Vaka Sayısı: .44 (29 Alman)

Ölen Hasta Sayısı: 3 ( 2 Alman)

Karantinadaki Vatandaş: 821 (75'i Pozitif vakalarla temaslı)

Karantina Süresi Biten: 699

Bölgelere göre dağılım:

Lefkoşa: 7

Gönyeli: 2

Mağusa: 2

Beyarmudu: 3

Girne: 1

Lapta: 10

Alsancak: 4

İskele/Karpaz: 15

Yurtdışından Gelen:4

Vakaların Yaş Aralıkları;

0-9 yaş arası 3 vaka

10-19 yaş arası 7 vaka

20-29 yaş arası 7 vaka

30-39 yaş arası 8 vaka

40-49 yaş arası 8 vaka

50-59 yaş arası 16 vaka

60-69 yaş arası 7 vaka

70-79 yaş arası 6 vaka

80-89 yaş arası 2 vaka

36 Kadın - 28 Erkek

En düşük yaş: 7

En yüksek yaş: 82

Hamile hasta: 1