Soruşturma başlatıldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, imzaladığı başkanlık kararnamesiyle Ulaştırma Bakanı Roman Starovoit’in görevine son verdi.

Reuters’ın İzvestiya haber ajansına dayandırdığı bilgiye göre Staroviot, Moskova Bölgesi’ndeki Odintsovo’da bulunan evinde, kurşun yarasıyla ölü bulunduğu açıklandı.

İlk belirlemelere göre görevden alınan bakanın kendini vurduğu bildirildi.

Putin’in bu sürpriz görevden alma kararı için herhangi bir gerekçe gösterilmedi.

Reuters haber ajansının bildirdiğine göre Starovoit, Kursk bölgesinde 5 yıl valilik yapmasının ardından geçen yıl mayıs ayında bakan olarak atanmıştı. Atandıktan üç ay sonra Ukrayna birlikleri Kursk bölgesine sızarak Rusya’ya karşı büyük bir operasyona başladı.

Starovoit’in selefi Vitaly Savelyev ise başbakan vekili oldu.

Kremlin’den yapılan açıklamada, Starovoit’in yerine daha önce Novgorod bölgesinin valiliğini yapmış olan Andrei Nikitin getirildi. Nikitin, Ulaştırma Bakan yardımcısıydı.

Starovoid, bölge valilliği yapmadan önce ulaşım sektöründe çalışıyordu. Rusya’nın federal yol ajansı Rosavtodor’da altı yıl boyunca görev yapmıştı.

Kremlin’de toplantı

Duyuru sonrası Putin, Nikitin ile Kremlin sarayında bir toplantı düzenledi.

Rus lider, yeni bakana, “Size kariyer basamaklarında bir adım daha atmanızı ve Rusya’nın ulaştırma bakanı olarak çalışmanızı teklif ediyorum” dedi.

Putin, Nikitin’in bakanlığın karşı karşıya olduğu zorlukların üstesinden gelmek için elinden geleni yapacağını umduğunu söyledi.

