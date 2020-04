Virüsün yayılım hızı engellendi 

Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri ve Moleküler Genetik Uzmanı Jale Refik Rogers, ülkede ilk vakaların tespitiyle birlikte ciddi önlemler alındığını ve bu yolla büyük ölçüde kontrolün sağladığını, virüsün yayılım hızını ve vaka artışını engellediğini belirtti. Rogers, ekonomik sıkıntılara rağmen toplum sağlığı açısından bu önlemlerin sürdürülmesi gerektiğinin de altını çizdi.

Zor zamanlar yaşandığını anlatan Rogers, tüm dünyayı sarsan koronavirüse ilişkin doğru ve yanlışın yaşanarak görüldüğü bir sürecin içinden geçildiğini anlattı ve ekledi: “Dünyanın bugüne kadar görmediği türden bir virüsle karşı karşıyayız. Geçmişte de salgınlar oldu, çoğu ülkemize hiç gelmedi bile. Covid-19 çok daha kolay bulaşan, asemptomatik ve hastalığın kuluçka döneminde olan presemptomatik bireylerin de başkalarına bulaştırabileceği bir virüs olduğu için dünyada hızla yayıldı. Şu anda dünya genelinde bir milyon 300 bine yakın vaka var. Ölenlerin sayısı çok fazla. Kalabalık görmeye alıştığımız ülkelerde, şehirlerde hayatın durduğunu görüyoruz. Sağlık sistemi iyi olan ülkelerde bile küçümsenemeyecek kadar fazla sayıda ölümlerin yaşandığı bir salgına tanıklık ediyoruz. Ülkemizde ilk vakaların tespitiyle birlikte ciddi önlemler alındı. Virüsün yayılmasını engellemek açısından bu önlemlerin alınması çok önemliydi. Şu anda ülkemizde görülen vaka sayısı bu önlemlerin büyük ölçüde kontrolü sağladığını, yayılımını ve hızlı bir sayı artışını engellediğini gösteriyor.”

“Ekonomik kaygılar…”

Alınan tedbir sonrası ekonomik açıdan ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalındığını da ifade eden Jale Refik Rogers, tüm dünya ülkelerinde benzer durumların yaşandığına işaret etti. Rogers, “Bu sadece ülkemizde değil, tüm dünyada aynı şekilde. Özellikle günlük kazanan kişilerin ciddi sıkıntılar yaşadığını görüyoruz. Bunun da yarattığı bir endişe var toplumda. Tabii ki bu konuya ilişkin çalışmalar, geleceğe yönelik ekonomik planlamanın da yapılması gerekiyor. Ancak bu gerçeklik, sağlığımızı korumak için yapılması gerekenlerin önüne geçmemeli. Sağlık bacağını tamamen kontrol altına almadan da ekonomik faaliyetleri başlatmak için acele etmemeliyiz” dedi.

“Hareketlerimizi kısıtlamak zorundayız”

Ülkeye gelişlerle ilgili tartışmalara da değinen Rogers, şu anda sadece KKTC vatandaşı olup da daimi ikameti burada olan kişilerin ülkeye girebildiğini belirtti.

Şu anda seyahat etmenin genel olarak tavsiye edilen bir durum olmadığını anlatan Rogers, “Mümkün olduğunca hareketlerimizi kısıtlamak zorundayız, hatta evimizden çıkmamamız gerekiyor. Bunu göz önünde bulundurarak daimi ikameti burada olduğu için ülkesine dönmek isteyen vatandaşlarımızın ruh halini de anlamak gerekiyor. Bu da madalyonun diğer yüzüdür. Kardeşiniz, anneniz, çocuğunuz yurtdışında olup kendi ülkesine dönmek istiyor olabilirdi. Öğrencilerin okulların artık açılmayacağını görmesiyle evine dönmek istemesi de anlaşılır bir durumdur. Devletin de kendi vatandaşlarına karşı bir sorumluluğu vardır” dedi.

“Dışarı çıkarken maske takmak önemlidir”

Her zaman dışarıya çıkıldığında mutlaka maske takılması gerektiğini ifade eden Jale Refik Rogers, bunun virüsten korunmaktan çok virüsü taşıyanların yaymaması için elzem olduğuna işaret etti.

Rogers “Amerika’daki Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (Centers for Disease Control and Prevention) de maske kullanımını öneriyor. Maske takarak virüs yayılımını engelleyip çevremizdekileri koruyabileceğimizi belirtiyor. Tabii ki buna ek olarak yapmamız gereken, hijyen kurallarına uyarak ellerimizi yıkamak ve mesafe kuralına uymak.” şeklinde konuştu.