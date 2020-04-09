Hızlı test önerdi

Başbakanlık Covid-19 Koordinasyon Konseyi Başkanı Dr. Sibel Siber, nüfusu KKTC ile hemen hemen aynı olan İzlanda'da bir 'epidemiyolojik çalışma' yapıldığını, literatürde yayınlandığını, bunu ülkede de uygulamak için kolları sıvadıklarını belirterek "5 günlük çalışma sonrası önümüzü görebiliriz" dedi.

Bugüne kadar KKTC genelinde 3 bin civarında Covid-19 testi yapıldığını belirten Siber, bu çalışma ile 350 bin olarak kabul ettikleri KKTC nüfusunun yüzde 10'luk, belirlenmiş bir kesimine hızlı test yapacaklarını kaydetti.

Belirlenecek listede, önce sağlık çalışanları, sonra polisler ve toplu şekilde çalışan işçilerin, memurların bulunacağını belirten Siber, bu kişilere hızlı test yardımıyla tarama yapılacağını ve "geçirip iyileşmişler" ile "geçirmekte olanların" tespit edileceğini ifade etti.

Siber, katıldığı bir programda açıklamalarda bulundu.

Virüsü taşıyanları tespit edip izole edeceklerini, toplumdaki kaç kişinin bu virüsle karşılaştığını tespit edeceklerini ifade eden Siber, "Toplumun yarısının bağışıklığı olsa, biz içeriye kapanmazdık" dedi.

Grip virüsünün daha çok insanın ölümüne neden olduğunu belirten Siber, "Neden grip için içeriye kapanmadık? Çünkü toplumun yarası bağışıklık kazandı ve aşısı var" diyerek, "Aslında Amerika'da, İtalya'da gördüğümüz manzaranın nedeni, herkesin aynı anda hasta olmuş olması" şeklinde konuştu.

Bahsettiği epidemik çalışmayı 5 günde tamamlayabilecek bir durumda olduklarını belirten Siber, "15 bin adet hızlı kitimizi temin edeceğiz, bunu yapabileceğimizi gördük" diyerek, "Bu çalışmayı yaptığımız anda, önümüzü göreceğiz. Dışarıya çıkabilir miyiz? Nasıl bir sokağa çıkış olabilir? Bunu tespit edeceğiz" dedi.

Bu çalışmayı kendilerinin keşfetmediğini, İzlanda'nın bu yöntemi uyguladığını, başarılı olduğunu ve literatürde yayınlandığını belirten Siber, "İzlanda'da nüfus kaç? 350 bin. Bizim için çok güçlü bir örnek" diyerek, "İzlanda'da toplumun yüzde 10'unu taradılar, 9 bin kişiyi izole ettiler. Diğer insanları kapatmadılar" şeklinde konuştu.

Bilim konseyinin, çalışmayla ilgili bu akşam bir telekonferans yapacağını belirten Siber, "bilgileri derleyip, Başbakana sunacağız. Sahaya çıkacağız, insanlarımıza gideceğiz. İşte o zaman önümüzü göreceğiz” dedi.