24’ü kritik süreçte

Güney Kıbrıs’ta dün yeni 32 Coronavirüs vakası daha tespit edildi. Toplam vaka sayısı 526’ya çıkarken, Rum Sağlık Bakanlığı 24 kişinin durumunun kritik olduğu aktardı.

Güneyde dün bin 256 test yapıldığı da açıklandı.

Bu arada Rum Başkanlık muhafızlarından bir kişide daha Covid-19 saptandığı, böylece enfekte olmuş Başkanlık muhafızı sayısının 2’ye yükseldiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, daha önce tespit edilen vakanın da yeni vakanın da “asemptomatik” olduğuna dikkat çekti.

Haberde yeni vakanın Rum Başkanlık muhafızlarına yapılan periyodik kontroller kapsamında tespit edildiği vurgulandı. Periyodik kontrolde söz konusu vaka ile aynı vardiyada olan diğer 19 muhafızın testlerinin negatif çıktığı, vardiyada görev yapan toplam 20 muhafızın derhal evlerinde tecrit edildiği, negatif çıkan 19 muhafıza üç gün sonra yeniden test yapılacağı kaydedildi.

Başkanlık muhafızların iki vardiyada görev yaptığı belirtilen haberde, dünkü gelişme sonrasında Rum Başkanlık muhafızları arasındaki tedbirlerin sıkılaştırıldığını ve muhafızlara eldiven ve maske zorunluluğu getirildiği belirtildi.

Muhafızın, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile doğrudan teması olmayan, konvoyunun yolunu açmakla görevli motosikletli polis memuru olduğu kaydedildi.

Gazete başkanlık muhafızları arasında ilk vakanın saptanması üzerine Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadsi’e test yapıldığını ve sonucun negatif çıktığını, ikinci vakanın saptanmasından sonra Anastasiadis’e yeni bir test yapılmasının beklenmediğine işaret etti.

Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2020, 09:31