Covid-19’dan yaşamını yitirenlerin sayısı da 240 bini geçti

Dünya genelinde yeni tip Coronavirüs (Covid-19) vakası 3 milyon 350 bine yaklaşırken, şu ana kadar yaşamını yitirenlerin sayısı da 240 bini geçti. ABD'de Corana virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1811 artarak 65 bin 783'e çıktı. ABD'deki Coronavirüs vaka sayısı da 1 milyon 30 bini geçti.

Rusya’dan üzen veriler

Coronavirüs salgınının son günlerde en hızlı bulaştığı ülke ise Rusya ve Brezilya oldu. Rusya'da, yeni tip Coronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 124 bin 54'e, ölenlerin sayısı 1222'ye ulaştı. Rusya'da son 24 saatte 9 bin 623 kişi virüse yakalanırken, 57 kişi de yaşamını yitirdi.

Rusya Coronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 9 bin 623 kişide daha Kovid-19 görülmesiyle vaka sayısı 124 bin 54'e çıktı. Ülkede 1793 hastanın iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 15 bin 13, ölü sayısı ise 57 artarak 1222 oldu.

Yeni vakaların yüzde 46,6'sının hastalık belirtisi taşımadığı belirtilirken, vaka sayısında günlük artış oranının yüzde 8,4 olduğu aktarıldı.

İspanya'da ölenlerin sayısı 25 bini geçti

İspanya'da Covid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 276 artarak toplamda 25 bin 100'e yükseldi.

İspanya Sağlık Bakanlığı, Covid-19 salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi. Ülkede dün 281 olarak açıklanan günlük ölü sayısı, bugün 276'ya düştü. Salgında ölenlerin toplam sayısı da 25 bin 100'e ulaştı.

Bakanlık toplam vaka sayısının ise son 24 saatte 1147 artışla 216 bin 582'ye çıktığını açıkladı. Diğer yandan Covid-19 teşhisi konulan hastalardan iyileşenlerin sayısı da son 24 saatte 2 bin 570 artışla 117 bin 248 oldu. Ülkede son bir haftadır iyileşenlerin sayısının yeni vakaların üzerinde çıkması dikkati çekti.

İran'da can kaybı 6 bin 156'ya yükseldi

İran'da yeni tip Coronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 65 artarak 6 bin 156'ya yükseldi. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, devlet televizyonundan yayınlanan açıklamasında, son 24 saatte Covid-19 nedeniyle ülke genelinde 65 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 802 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu. Buna göre, ülkede 54 gün sonra en düşük günlük vaka artışı kaydedildi.

Ülkede Covid-19 kaynaklı can kaybının 6 bin 156'ya çıktığını aktaran Cihanpur, toplam vaka sayısının ise 96 bin 448 olduğunu bildirdi. Virüse yakalananlardan 2 bin 787'sinin durumunun kritik olduğunu dile getiren Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının ise 77 bin 350 olduğunu belirtti. Cihanpur ayrıca ülke genelinde bugüne kadar yapılan Covid-19 test sayısının 484 bin 541 olduğunu ifade etti.

Hindistan'da sokağa çıkma yasağı 2 hafta uzatıldı

Hindistan'da yeni tip Coronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede mart ayında ilan edilen ve yarın bitmesi planlanan sokağa çıkma yasağı 2 hafta uzatıldı. Hindistan İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, sokağa çıkma yasağının 18 Mayıs'a kadar uzatıldığı duyuruldu.