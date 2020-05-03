YDÜ’de önemli konular tartışıldı

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) İletişim Fakültesi Radyo-TV ve Sinema Bölümü, dünyayı etkisi altına alan Coronavirüs salgınıyla ilgili olarak farklı disiplinlerde uzman kişileri bir araya getirerek bir çevrimiçi sempozyum düzenledi.

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Radyo-TV ve Sinema Bölümü Başkanı Doç. Dr. Fevzi Kasap ile Yakın Doğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Üniversitesi Müdür Yardımcısı ve İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ayhan Dolunay'ın organizesinde gerçekleşen "Covid-19 Pandemisi Çerçevesinde Disiplinler Arası Tespitler ve Öneriler Sempozyumu"nda, Coronavirüs salgını, sağlık, hukuk ve iletişim disiplinleri temelinde tartışıldı.

Verilen bilgiye göre, Doç. Dr. Fevzi Kasap'ın oturum başkanlığını yaptığı sempozyumun ilk oturumunda, Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kaya Süer, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut, konunun sağlık bacağı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Süer, Coronavirüs salgının dünyadaki durumu ile ilgili geniş kapsamlı bir sunum yaparken, virüsün geçirdiği mutasyonlar ve mücadele yöntemleri ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut ise virüsün Kıbrıs'taki gelişme süreci ve alınan önlemlerle ilgili bilgi verirken, sağlık sisteminin geliştirilmesi ve pandemiyle mücadele hakkında önerilerde de bulundu.

Coronavirüs salgını ve sürecin hukuki boyutunun tartışıldığı ikinci oturumun başkanlığını Yrd. Doç. Dr. Ayhan Dolunay yaparken, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Şölen Külahçı ve Kıbrıs Türk İnsan Hakları Vakfı Hukuk Danışmanı Avukat Öncel Polili de konuşmacı olarak sempozyuma katkı koydu.