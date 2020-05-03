KTTO’dan  kurallara  uyun çağrısı

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), Covid-19 salgınıyla mücadelede ülkede elde edilen başarıyı devam ettirmek için, iş yerlerinin açılması ile ilgili kurallara ve diğer sağlık önlemlerine titizlikle uymaya devam edilmesi gerektiğini vurguladı.

Ticaret Odası, ekonomik örgütlerle iş birliği içerisinde bu sürece her türlü katkıyı yapmaya hazır olduğunu kaydetti.

Odadan yapılan açıklamada, hükümetin pazartesinden itibaren iş yerlerini kademeli ve kontrollü açma kararına işaret edilerek, şu değerlendirmeler yapıldı:

"4 Mayıs Pazartesi gününden itibaren, zorunlu ihtiyaçlarımızın karşılanmasını teminen çalışmaya devam eden iş yerlerimize yenileri eklenecek ve hayatımız kısmen de olsa normalleşecektir.

Salgınla mücadelenin bu aşamaya ulaşmış olması toplumsal bir başarıdır. Bu başarı, salgın ile mücadelenin gerektirdiği kararların zamanında alınması ve bu kararlara gereğince uymamızın bir sonucudur. Bu başarıyı devam ettirmek için, iş yerlerinin açılması ile ilgili kurallara ve diğer sağlık önlemlerine titizlikle uymaya devam etmemiz gerektiği de açıktır. Bu aşamada kural haline getirilen veya tavsiye edilen bütün sağlık önlemlerine titizlikle uymak başlıca görevimiz olarak karşımızda durmaktadır. "



