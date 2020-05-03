Pozitif vaka yok

KKTC'de dün yapılan koronavirüs testlerinde de pozitif vakaya rastlanmadı. Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 373 olduğunu, pozitif bir vakaya rastlanmadığını, dün tedavisini tamamlayan bir kişinin daha taburcu edildiğini açıkladı.

Böylece, toplam test sayısı 13 bin 502'ye yükselirken son on beş gündür KKTC'de pozitif vakaya rastlanmamış oldu. Tedavisi devam eden sadece bir hasta kaldı.

Sağlık Bakanı Pilli, dn Covid -19 testlerinin Mağusa Polis Müdürlüğü , İskele Polis Müdürlüğü , Mağusa ve İskele İtfaiye Teşkilatı, İskele- Erenköy Sağlık Merkezlerinde çalışan güvenlik personeli, Northerland İnşaat Şirketi çalışanları, Girne Akçiçek Hastanesi sağlık çalışanları, Girne petrol istasyonları çalışanları, Mağusa Devlet Hastanesi, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, Cengiz Topel Hastanesi, Girne Akçiçek Hastanesi Ateş ve Öksürük Poliklniklerine giden vakalara yapıldığını söyledi.

Detaylı açıklama yapıldı

Bakan Pilli'nin 2 Mayıs 2020 Covid-19 genel durumu ile ilgili açıklaması şöyle:

Yapılan test sayısı: 373

Saptanan pozitif vaka sayısı: Yok

İyileşip taburcu edilen vaka sayısı: 1

Kaybedilen vaka sayısı: Yok

Yapılan toplam test sayısı: 13 bin 502

Toplam vaka sayısı: 108

İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı: 103

Tedavisi devam eden vaka sayısı: 1

Toplam kaybedilen hasta sayısı: 4

Yoğun bakımda yatan hasta sayısı: Yok



Paket servisi yapacakların dikkatine!

Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde bulunan tüm restoranlar, pastaneler, tatlıcılar, kebap, döner, pide, pizza gibi fast food yapan yerler, büfeler ve sandviç yapan yerler ve paket servisi yapan yerlerin, sadece yerinde paket ve evlere servis yapabilmesi ile ilgili açıklama yaptı.

Bakanlık’tan yapılan açıklama şu şekilde:

‘Ülke genelinde bulunan tüm restoranlar, pastaneler, tatlıcılar, kebap, döner, pide, pizza gibi fast food yapan yerler , büfeler ve sandviç yapan yerler ve paket servisi yapan yerlerin, sadece yerinde paket ve evlere servis yapabilmesi için 5 Mayıs 2020 salı günü mesai bitimine kadar çalışanlarına gerekli Covid-19 testlerinin uygulanması gerektiğinden Sağlık Bakanlığı’na gelerek başvuru yapması gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen iş yerlerinin adresleri, kaç personel çalıştıracakları ve isimleri ile başvuru yapmaları gerekmektedir.

Sağlık Bakanlığı Covid -19 testlerinin hangi tarihte ve ne zaman yapılacağı konusunda gerekli bilgiyi verecektir.

11 Mayıs 2020 tarihine kadar tüm testlerin yapılması gerektiğinden dolayı 5 Mayıs 2020 tarihine kadar başvuru yapmaları gerektiği önem arz etmektedir. Belirtilen tarihlerde başvuru yapmayanların iş yerleri faaliyete girmeyecektir. İlgili yerlere önemle duyurulur.’