Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği (İŞAD), kısa, orta ve uzun vadeden oluşan COVİD-19 sonrası ekonomik yapılanma paketini Başbakan’a sunduğu belirterek, bunu kamuoyuyla da paylaştı.

Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği Genel Sekreter Yardımcısı Ali Akın Önder, konuyla ilgili açıklamasında, “Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyen çok ama tünelden çıkış reçetesi sunan yok. İşte sunulan İŞAD’ın reçetesidir” dedi.

Önder, ortak akıl geliştirilmesinin önemli olduğunu işaret ederek, ekonomik kurul kurulmasını istedi.

Mevcut sistemde siyasetin ve bürokrasinin hareket şansı kalmadığını da savunan Önder, Başkanlık sistemine geçilmesini talep etti, “Sistemin daha hızlı karar ve iş üretmesi sağlanmalı” dedi.

Ali Akın Önder, Rum yönetimi ile bir çözümün sağlanamayacağının ortada olduğunu da savunarak, “Ambargolarla yıllardır işkence edilen bu halk artık self determinasyon hakkını kullanarak tüm dünyaya bağımsızlığını ilan etmelidir. Bu durum sürdürülebilir değildir” açıklamasında bulundu.

Kısa vadeli öneriler

Derneğin kısa, orta ve uzun vade için önerileri özetle şöyle:

“Kısa vadeli öneriler; ekonomik kurul kurulması ve sahadaki insanlarından istifade edilmesi; Bilim Kurulu tarafından verilecek öneriler ışığında ülkenin bir an önce normalleşmesi ve belirli sektörlerin gerekli önlemler alınarak açılması; tüketici kredisi kullanımıyla ilgili yasal alt yapı hazırlanması ve devlet desteği sağlanması; bankalarda, kredi erişimi konusunda yaşanan zorlukların azaltılması; ekonomik kurulun belirleyeceği ölçülerde Merkez Bankası’nın çekleri nakide çevirerek piyasayı rahatlatması.

Süreçte yara alan tüm firmalara bir takım ekonomik tavizler verilmesi; sigorta yatırımlarının en az 6 ay ötelenmesi, imkanlar dahilinde firmaların kamuya karşı yükümlülüklerinin sıfırlanması veya zamana yayılması; tarım başta olmak üzere acil bir planlama yapılarak belirli ürünlerde üreticinin teşvik edilmesi; küçük sanayi sitelerinin kurulumunun teşvik edilmesi.”

Orta vadeli öneriler

“Orta vadeli öneriler; başkanlık sistemine geçilmesi; yurt dışı vatandaşlarının kapitallerini ülkeye getirmesi için teşvik ve imkan sağlanması; yurtdışından finans akışını sağlamak adına devletin belirleyeceği miktarda yatırım ve istihdam sağlayanlara yatırımcı vatandaşlık verilmesi; Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC’ye IP ve kredi kartları kapatılarak sanal kumar işletmelerinin yasallaştırılması.

Türkiye ve İngiltere ile görüşerek gelir vergisi bağlamında ülkenin ‘vergi cenneti’ haline getirilmesi; gelen finansın devlet garantisine alınarak ülkenin finans ihtiyacının çözülmesi; yerli üreticiyi korumak ve teşvik etmek için gerekli gümrük düzenlemelerinin ivedilikle yapılması; belirli sektörler seçilerek gerek yasal gerek bürokrasi açısından önlerinin açılması. (Medya, sanat, internet, teknoloji şirketleri, tüp bebek, estetik, yaşlı bakımı (geriatri), online satış hizmetleri, cinsiyet değiştirme ameliyatları…) Endüstriyel kenevir, tıbbi bitki üretimi, eğlence merkezleri vb. konularda yasal düzenleme ve teşvik sağlanması.

Enterkonnekte sisteme geçilmesi; mümkün olabilirse çift yönlü planlanacak biçimde adaya doğalgazın getirilmesi; kamu maliyesini güçlendirmek adına çeşitli konu ve yatırımlar ile ilgili devlet tarafından imtiyaz satılması (örneğin; Liman, marina, maden, orman ürünleri, sanal bet...)

Yüksek bilet fiyatlarının KKTC’nin iç hat statüsüne alınarak düşürülmesi ve hatta Türkiye’ye yolcu beraberinde (2 litre ile sınırlı olan) içki götürme hakkının sadece KKTC seyahatleri için 5 litre imtiyazı alınması.”

Uzun vadeli öneriler

“Uzun vadeli öneriler; Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı nezdinde bizi bir daimi temsilci bulundurarak ülkenin anlık temsilinin ve koordinasyonun sağlanması; TC Avrupa Birliği Bakanlığı ile aktif bir çalışma yaparak yasal düzenlemelerin AB uyum yasalarına uygun bir hale getirilmesi için faaliyetler yürütülmesi. Komşu ülkelerle ticari işbirliği sağlanması hedefiyle ziyaret ve fuar düzenlemesi; Her ne şartta olursa olsun bağımsız bir ülkenin temel hedef haline getirilmesi.”