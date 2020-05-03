Ortam gerildi

Çiğdem AYDIN

Başbakan Ersin Tatar’ın, Türkiye’de yaşayan bir kadınla yapmış olduğu telefon görüşmesinin kayıtları dün sosyal medyada hem özelden, gem de genelde paylaşılması gerilime yol açtı. Olaydan haberdar edildikten sonra polis genel müdürlüğünü harekete geçiren Başbakan Tatar’ın suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.

Polis, Başbakan Tatar ile telefon görüşmesini izinsiz olarak kaydeden Türkiye'de sakin Z.K. isimli kadının gönderdiği videoyu paylaşan iki kişiyi ‘özel hayatın gizliliğini’ ihlalden tutuklandı. Polis Basın Subaylığı'nın açıklamasına göre; Z.K. adlı kadın konuşma kaydını KKTC'de yaşayan arkadaşı I.S.G. (E-43) ile paylaştı. I.S.G ise aynı kaydı A.E.'ye (E-43) gönderdi.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında I.S.G. ve A.E. özel hayatın gizliliğini ihlal etme suçlamasıyla tutuklandı.

Kimlere ulaştı?

Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre; söz konusu konuşma kaydı dün gün boyunca kişiden kişiye özel mesaj olarak ulaştırıldı. Ulaştırılan kişiler arasında hükümet ortağı HP’nin bazı bakan ve milletvekillerinin de bulunduğu iddia edildi.

Çok sayıda kişi, Başbakan Tatar’la konuşan kadının görüntülü kayıt yaptığını iddia ederken, herhangi bir tutuklama olmaması açısından kaydın içeriğini açıklamadı.

Başbakan Tatar’ın, Türkiye’deki kadına ‘hangi konularda’ bilgiler verdiğini ve kimler hakkında söz söylediğini merak eden vatandaşlar ‘açıklama yapılmasını’ bekliyor.

Diyalog TV hakkında ne dedi?

Bu arada Başbakan Ersin tatar dün Diyalog TV’nin kapatılmasıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Kararı medyadan öğrendiğini söyleyen Tatar, KKTC’deki tüm kanalların, Türksat üzerinden yayın yaparken bir sözleşmeye imza attığını ve RTÜK kurallarına uygun hareket edeceğini taahhüt ettiğini kaydetti.

“Durum bu noktadayken bizlere eleştiriler yöneltilmesi haksızlıktır kanaatindeyim” diyen Tatar, “Demokrasi, insan hakları Anayasal özgürlükler bizler için esas ve vazgeçilmezdir ama bu kişi ve kuruluşlara başkalarına hakaret etme, Anayasa ve yasaların dışına çıkma hakkı sağlamaz” ifadesini kullandı.

Başbakan Tatar RTÜK’ün Diyalog TV kararına ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“ Herkes gibi ben de Türkiye Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun Diyalog TV’nin Türksat uydusu üzerinden yaptığı yayınlarının durdurulması kararını medyadan öğrendim.

Öğrenir öğrenmez de ilgililerden bilgi alma yoluna gittim.

Türkiye Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun söz konusu kararında sunuculuğunu Hasan Erçakıca’nın yaptığı Diyalog TV’de yayınlanan Dünyaya Bakış adlı programın durdurma kararına esas teşkil ettiği belirtilmektedir.

Karara göre, ‘programa konuk olan eski Liberal Demokrat Parti Genel Başkanı Besim Tibuk’un koronavirüs gündemine ilişkin olarak kullandığı bazı ifadeler Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret niteliği’ taşıyor.

Karara göre ayrıca, ‘ programda söylenenlerle, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bağımsızlığına ve bölünmez bütünlüğüne zarar verildi.’

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yayın Yüksek Kurulu (YYK) da elbet bu konuyu ele alacak ve bir karar üretecektir.

KKTC’deki tüm televizyonlar Türksat uydusu üzerinden yayın yaparlarken tamamen kendi kararları ile belirli bir sözleşme imzalar ve RTÜK kurallarına uygun davranacaklarını taahhüt eder.

Bu sözleşmenin taraflardan biri tarafından ihlal edilmesi halinde ne yapılacağı da yine bu sözleşmede yazmaktadır.

Durum bu noktadayken bizlere eleştiriler yöneltilmesi haksızlıktır kanaatindeyim.

Ancak bu vesile ile genel bir değerlendirme yaparak şunların altını çizmekte fayda görüyorum: Demokrasi, insan hakları Anayasal özgürlükler bizler için esas ve vazgeçilmezdir ama bu kişi ve kuruluşlara başkalarına hakaret etme, Anayasa ve yasaların dışına çıkma hakkı sağlamaz.

Diyalog TV çalışanlarının sıkıntılarına gelince; Hükümetimiz tüm vatandaşlarımızın, çalışanlarımızın, emekçilerimizin olduğu gibi onların da yanındadır.