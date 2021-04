Dünya genelinde 610 milyon aşı yapıldı

Dünya genelinde Coronavirüse karşı bağışıklık sağlamak amacıyla 610 milyon dozdan fazla aşı yapıldı. Covid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine yapılan açıklamaya göre Türkiye en çok aşı yapılan ülkeler arasında 6. sırada yer aldı.

Coronavirüs aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, ABD 153 milyon 63 bin doz aşı ile dünyada en fazla aşı yapılan ülke olurken, onu 119 milyon 82 bin doz ile Çin, 68 milyon 79 bin doz ile Hindistan, 35 milyon 66 bin ile İngiltere, 20 milyon 7 bin ile Brezilya, 16 milyon 15 bin ile Türkiye, 13 milyon 77 bin ile Almanya, 12 milyon 23 bin ile Endonezya, 11 milyon 64 bin ile Rusya, 11 milyon 39 bin ile Fransa, 10 milyon 76 ile Şili, 10 milyon 6 bin ile İsrail izledi.

En fazla aşı yapılan ülke İsrail

Nüfusa oranla her 100 kişide en fazla doz aşı yapılan ülke İsrail oldu. Şu ana dek uygulanan doz sayısının ülke nüfusunu aştığı İsrail'de her 100 kişiye düşen doz sayısı 116,18 oldu.

İsrail'i 103,8 doz ile Seyşeller, 84,84 ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 56,29 ile Şili, 52,53 ile İngiltere, 46,7 ile Monako, 45,94 ile ABD, 45,56 ile Bahreyn, 44,54 ile Maldivler izledi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de 2 Nisan itibarıyla 16 milyon 380 bin 634 doz Kovid-19 aşısı yapıldı. Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünya ülkeleri arasında 6. sırada yer alırken, her 100 kişiye düşen aşı sayısı 19,15 oldu.

9 milyon 343 bin 819 kişiye ilk doz, 7 milyon 39 bin 815 kişiye ise ikinci doz aşılar uygulandı.

Kuzey-Güney uçurumu

Aşıların kıtalara göre dağılımında, Asya kıtası 260 milyon 13 bin aşı ile ilk sırada yer alırken, onu 169 milyon 82 bin ile Kuzey Amerika ve 128 milyon 66 bin aşı ile Avrupa izliyor.

Güney Yarım Küre'de yer alan kıta ve bölgeler ise kuzeydekilerin gerisinde kaldı. Güney Amerika'da 39 milyon 35 bin, Afrika'da 11 milyon 42 bin, Okyanusya'da ise 778 bin 733 doz aşı yapıldı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Covid-19 aşılarının biri hariç tamamı iki doz halinde ve aralıklı olarak uygulanıyor. Dolayısıyla uygulanan doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlanmış olduğu anlamına gelmiyor.

Covid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak küresel salgına dönüştü.

Dünya genelinde vaka sayısı 130 milyon 206 bini aşarken, virüs nedeniyle 2 milyon 840 binden fazla insan yaşamını yitirdi.