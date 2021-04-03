TMT’yi suçladı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, EOKA’nın terör örgütü olduğu yönündeki açıklamasına tepki gösterdi.

Anastasiadis “TMT’den bahsediyorsa bilmiyorum, eğer TMT’den bahsediyorsa haklıdır” ifadesini kullandı.

Anastasiadis sözlerinin devamında “Kıbrıslı Rumlar bağımsızlıklarını elde etmek için savaştı, Kıbrıslı Türkler maalesef o dönemdeki sömürge gücü tarafından kullanıldı, yüzyıllardır barış içinde yaşayan iki toplum arasında anlaşmazlıklar yaratıldı” ifadelerine yer verdi

EDEK de Fileleftheros gazetesine yaptığı açıklamda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın açıklamalarını yorumladı.

EDEK, Türk tarafının, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin” dağıtılması olan gerçek niyetini saklama çabasında bulunduğunu iddia etti ve bir bölümü TMT olan Türkiye Özel Harp Dairesi’nin hazırladığı Kıbrıs’ı geri alma planının, Kıbrıs halkı, Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar arasında çatışma yaratma hedefini taşıdığını ileri sürdü.

EOKA kutlamaları

Alithia gazetesi, EOKA’nın kuruluş yıldönümü nedeniyle dün sabah ilk olarak “Ay.Yoanni” Kilisesi’nde, Rum Kilisesi Başpiskoposu II.Hrisostomos tarafından yönetilen bir ayinin düzenlendiğini yazdı.

Ayine Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in de katıldığını yazan gazete Anastasiadis’in daha sonra Rum Savunma Bakanı, Kamu Düzeni ve Adalet Bakanı, Eğitim Bakanı ile birlikte Hapishanedeki EOKA’cı Mezarlığını ziyaret ettiğini belirtti.

Fileleftheros gazetesi, DİSİ, DİKO, EDEK, Dayanışma Hareketi, Rum Ekologlar, ELAM ve DİPA’nın da birer açıklama yaparak EOKA mücadelesine vurgu yaptıklarını yazdı.

Öte yandan Haravgi gazetesi, DİSİ Başkan Yardımcısı Eftimios Diplaro başkanlığındaki partililerin, dün, Ay.Yoanni Kilisesi’nde yapılan ayinin arından, EOKA B ve Yuna Cuntası tarafından öldürülen direnişçilerin anıtının önünden geçerek, EOKA B lideri Grivas’ın gizli mekan alanına giderek Grivas’ı andığına dikkat çekti.