Yasaklara devam

Sağlık Üst Kurulu kararlarını değerlendiren Bakanlar Kurulu hafta içi 22.00 ile 05.00 arasında sokağa çıkma yasağının 12 Nisan’a kadar devam etmesini kararlaştırdı. Başbakan Ersan Saner, yarın ve 11 Nisan Pazar günü için ‘tam gün’ sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı.

Yeni kararlar çerçevesinde internet cafe ve kütüphanelerin kontrollü bir şekilde açılması öngörülüyor. Internet Cafe’ye gidenler 2 saatten fazla bilgisayar kullanamayacak. Turizmin açılması konusunda herhangi bir açıklama yapmayan Saner, marketlerin çalışma saatinin 07.00 ile 21.00 arasında yeniden düzenlendiğini bildirdi.

Sokağa çıkma yasağı

Bakanlar Kurulu, Sokağa Çıkma Yasağı Yasası’nın verdiği yetkiyi kullanarak ’5 Nisan -12 Nisan tarihlerini arasında Pazartesi-Cumartesi saat:22.00 ile 05.00 saatleri arasında ve Cumartesi saat:22.00 ile Pazartesi 05.00 saatleri arasında temel ihtiyaçların karşılanması haricinde sokağa çıkma yasağının uygulanmasına karar verdi.

Pazar günleri eczaneler, fırınlar, benzin istasyonları ve tarım, hayvancılık ve bunlara bağlı sanayi işletmeleri haricinde tüm işletme ve faaliyetler kapalı olacak.

Pazartesi-Cumartesi günleri ise; Marketler 07.00-21.00 saatleri arasında açık olacak.

Perakende ve mağazacılık hizmetleri, restoranların ve kapalı olarak belirtilmeyen tüm hizmetler/sektörler 10.00-21.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Kapalı olan yerler

Sinema salonları, nişan-düğün salonları, doğum günü, mevlitler, casinolar, bar, taverna, nargile kafe ve salonları, her türlü oyun salonları, kapalı çocuk oyun alanları, masaj salonları, spa, açık büfe hizmet veren lokantalar, gece kulüpleri, club, hamam, saunalar.

Açık olan yerler

Tüm kurum ve kuruluşlar pandemi kuralları çerçevesinde normal çalışma düzenine geri dönecek.

Kapalı olarak belirtilmeyen tüm işletme ve faaliyetler aşağıda belirtilen koşullar dahilinde açık olabilecek.

Giyim sektöründe ürün denemeleri yapılmayacak.

Sipariş alma, raf tanzim ve teşhir gibi tüm işlemlerin 08.00-21.00 saatleri arasında yapılmasına karar verildi.

Açık olan işletmelerde müşteri ve çalışan toplamı azami 5 m2’de 1 kişi olacak şekilde düzenleme yapılacak.

Sosyal mesafenin korunabilmesi amacıyla bu işletmeler m2 alanlarını ve çalışan da dahil olmak üzere bir anda işletme içerisinde toplam kaç kişi olabileceği ile ilgili işletme girişlerine levha konularak denetimlerin daha aktif yapılması sağlanacak.

Bakanlık random test yapacak

PCR testleri ile ilgili olarak; aşağıda alınan kararlarda belirtilmeyen tüm kurum/kuruluş ve sektörlerin taranması Sağlık Bakanlığı tarafından random gerçekleştirilecek.

Açık olan sektörler, bağlı olduğu birlikler ve İlçe Emniyet Kurulları tarafından denetlenecek.

İşletmeler, düzenlenecek olan taahhüt forumlarını imzalayacak ve belirtilen kurallara uyulmadığı halinde ilgili kurum hakkında yasal işlem başlatılacak.

Toplu ulaşımdaki yasak kalktı

Lefke-Güzelyurt-İskele-Gazimağusa ilçelerine kontrollü geçişlerin kaldırılmasına karar verildi.

Tüm ilçelerimizde ilçe içi ve ilçeler arası toplu taşımacılık yapılabilecek. Otobüs, minibüs, taksi vb. taşımacılık yapan araçların şoför yanlarına yolcu alınmayacak. Otobüs, dolmuş ve minibüslerde yolcuların şoför koltuğunun bir arka koltuğunu boş bırakacak şekilde oturma düzeni ile yolcu taşınacak ve bir boş bir dolu olacak şekilde %50 kapasite ile çalışılacak.

Yolculuk sırasında camlar açık olacak, klima kullanılmayacak ve araçtaki herkes maske takacak.

Her seferden sonra araçlar dezenfekte edilecek.

Ayrıca toplu taşımacılık yapan toplu taşıma ve taksi işletmelerinde işletme sahiplerine taahhüt formu imzalatılacak.

Taahhüt formlarında belirtilen kurallara uyulmadığı tespit edilmesi halinde ilgili mevzuat uyarınca haklarında cezai işlem uygulanacak.

Açık olan tüm kurum ve işyerlerinde sosyal mesafe kuralına uyulması, bu işyerlerine metrekare doğrultusunda sosyal mesafenin korunması amacıyla, yerlere işaretleme yapılması, hijyen ve dezenfekte koşullarının hem işyerinin içinde hem de giriş ve çıkışlarda uygulanması zorunlu olup, bu tedbirleri almak ve uygulamak işverenin sorumluluğundadır.

Devlet ve özel okullarda, tüm okul öncesi, ilk ve orta eğitimin (12. Sınıflar hariç) (dershane, etüt, özel dersler ve kurs faaliyetleri de dahil) çevrim içi (online) olarak bir sonraki karara kadar devam etmesi uygun görülmüştür. Okulların antijen testleri ile taramaları gerçekleştirilecektir. Ayrıca okullarda uygulanacak kurallar belirlendi.

Cenaze törenlerinin sadece birinci derece yakınlarının katılımı ile sosyal mesafe kuralı gözetilerek yapılmasına karar verilmiştir.

Berber, kuaför, güzellik salonları

Berber, kuaför, güzellik salonları ve dövme stüdyolar/salonları 07:00-20:00 saatleri arasında çalışmalarını sürdüreceklerdir. Bu sektörlerde görev yapan kişiler her on dört günde bir PCR testlerini yineleyeceklerdir. Ayrıca hazırlanan taahhüt formları imzalatılacak ve belirtilen kurallara uyulmadığı tespit edilen işletmeler kapatılacak.

Restoranların, pastanelerin, kafelerin ve meyhanelerin paket servisleri ile dış mekanları ve kapalı alanlarının ise azami üçte birinin kullanımına devam edilecektir. Ancak belirtilen sektörlerde nargile kesinlikle kullanılmayacaktır. Ayrıca bu sektörlere taahhütname formu imzalatılacak ve belirtilen kurallara uyulmadığı tespit edilmesi halinde sektörler kapatılabilecek.

Kahvehanelerin, kıraathanelerin, kafeteryaların ve lokallerin dış mekanları ve kapalı alanlarının ise azami üçte birinin kullanımı devam edecektir. Ancak belirtilen sektörlerde oyun oynatılmayacak (kağıt, okey vb.), varsa nargile kesinlikle kullandırılmayacak.

Bet ofisler hazırlanan taahhütnamede belirtilen koşullar çerçevesinde faaliyetlerini sürdürebilecek. Ofislerin kapalı alanlarının üçte biri çalıştırılabilecek. Bet ofislerinde yiyecek servisi yapılmayacak.

Spor faaliyetleri

Temassız, bireysel ve açık alanlarda yapılan spor faaliyetlerinin ve antrenmanlarının devam etmesi uygun görüldü.

Yüzme havuzlarında spor kulüplerinin performans yüzücüleri, lisanslı yüzücülerin antrenmanları ve rehabilitasyon amaçlı engelli bireylerin çalışmaları yapılabilecektir. Ancak havuzlarda kurs faaliyetleri kesinlikle yapılmayacak. Kapalı spor salonları (fitness) hazırlanan taahhütnamede belirtilen koşullar çerçevesinde faaliyetlerini sürdürebilecek. Spor salonlarında görev yapan kişiler yedi günde bir PCR testlerini yineleyecek. Taahhüt formlarında belirtilen kurallara uyulmadığı tespit edilen salonlar kapatılabilecek.

Ülkemizde vaka sayılarına göre aksi bir karar üretilmemesi halinde haftalık PCR testlerini yapmaları kaydı ile kapalı alanlarda yapılacak olan takım sporlarının antrenmanlarının seyircisiz olarak yapılması uygun görüldü.

Sınavlar, özel eğitim, çırak öğrencilerin durumu

Ülkemizde düzenlenecek ulusal/uluslararası sınavların aşağıda belirtilen koşullar kapsamında gerçekleştirilmesi uygun görülmüştür.

-Sınava katılacak kişilerin ve gözetmenlerin son 24 saat içinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarının olması,

- Sınav alanının havalandırılması amacıyla kapı ve pencerelerin sürekli açık tutulması,

- Sınav alanına girecek kişilerin sınav boyunca kişisel koruyucu ekipmanlarını kullanması,

-Sınav alanında masaların sosyal mesafe kurallarına uyulacak şekilde düzenlenmesi

-Sınav alanına girişte dezenfektan yerleştirilmesi kaydı ile yapılması uygun görülmüştür.

Çırak öğrencilerin açılan sektörlere bağlı olarak işyerlerindeki eğitimlerine başlamaları uygun görüldü.

Belirtilen sektörlerde uygulanan kurallar çırak öğrenciler için de geçerli olacak.

Özel eğitim merkezlerinin faaliyetlerine devam etmesine karar verildi.

Özel eğitim merkezlerinde çalışan kişiler her yedi günde bir PCR testlerini yineleyecek.

Tüp Bebek tedavisi

Tüp Bebek tedavisi nedeniyle ülkemize giriş yapacak kişiler ülkelerine göre belirlenen 10-14 günlük merkez karantinaya alınacaklardır. Tedavi amacıyla karantina otellerinden Tüp Bebek Merkezleri’ne gitmesi planlanan kişiler, son 48 saat içinde yapılan negatif PCR test sonuçları ile karantina otelinden 3-4 saatliğine alınıp tedavi sonrası tekrar karantina oteline bırakılacaktır. Karantina otelinden alınan kişinin sorumluluğu tamamen Tüp Bebek Merkezi Sorumlu Müdürüne ait olacaktır. Karantina otellerinden alınıp tüp bebek merkezine götürülecek her kişi için hazırlanan taahhüt formu Sorumlu Müdür tarafından imzalanarak bu formlar Sağlık Bakanlığı Koordinasyon Kurulu’na tedavi izni için başvurulurken ibraz edilecektir.

Eylem, miting ve törenler

Eylem, miting ve törenlerin kapalı alanlarda yapılmaması uygun görüldü. Açık alanlarda yapılması planlanan eylem, miting ve törenlerin sosyal mesafe kuralı gözetilerek ve eylem boyunca maske takmaları halinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Turizm ve ev karantinası

Ev karantinasının başlanabilmesi için;

-El bilekliği ile kontrol ve takip sisteminin kurulması

-Denetimlerin arttırılması

-Takip ve denetimler için ekipler kurulması

- Denetimler çerçevesinde Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kapsamında belirtilen cezaların uygulanması

- Ev karantinasına uymayan kişilerin merkezi karantinaya gönderilerek, kişilerin karantina ücretlerini kendilerinin ödemesi önerilmektedir.

12 Nisan 2021 tarihinde 3 gecelik kapalı otel turizmin başlanabilmesi için ülkemizde bileklik uygulamasının ve denetiminin hayata geçmiş olması gerekmektedir. Ayrıca geri kalan turizm sektörünün takvimlendirilerek açılması yönünde çalışmalar devam etmektedir.

Tiyatro, konser, sergi

Profesyonel sanatçıların tiyatro/konser/sergi çalışmalarını/provalarını hijyen kuralına uygun olarak yapmaları uygun görülmüştür. Gösteriler, salonların azami üçte biri dolu olacak şekilde yapılacaktır. Solanda sosyal mesafe, maske kuralına uyulacaktır. Salonda görev alacak herkesin son 48 saat içinde yapılmış negatif PCR testlerinin olması gerekmektedir. Bu sektörler ile ilgili hazırlanacak taahhüt formları imzalanacaktır. Kapalı alanların kullanımı 6 Nisan 2021 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

Müzik/bale eğitmenlerinin teke tek ders vermeleri kaydı ile derslerinin başlaması uygun görülmüştür. Eğitmenler her 7 günde bir PCR testlerini yineleyecektir.

İnternet kafeler açılıyor

Ülkemizde vaka sayılarına göre Komitemiz tarafından aksi bir karar üretilmemesi halinde 8 Nisan 2021 tarihinde internet kafelerin açılmalarına karar verildi.

İnternet kafelere giriş yapan kişiler kayıt altına alınacak ve kişiler bilgisayarları azami 2 saat kullanabilecek.

Kütüphanelerin de 5 Nisan 2021 tarihinden itibaren açılmalarına karar verildi.