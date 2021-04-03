Güzel bir gün oldu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle, Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Merkezi’ni ziyaret ettiler.

Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Merkezi öğrenci ve eğitmenleriyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Tatar ve eşi, öğrencilerin atölye çalışmalarını da izlediler.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ziyarette konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, otizmde farkındalığı artıracak ilgili yasal düzenlemelerin Meclis’te ele alınarak bir an önce yasalaşmasının gerekliliğine dikkat çekerek, otistik bireylerin sosyal, maddi ve manevi ihtiyaçlarının giderilmesine verdikleri tüm desteğin devam edeceğini kaydetti.

Bilinçli bir eğitimle, toplumsal hassasiyet ve devletin sahip çıkmasıyla otistik çocukların eğitimsel gelişimlerinin olması gerektiği gibi devam ettiğini ifade eden Tatar, emek veren tüm aile ve eğitmenlere teşekkür etti.

“Hoş Geldin Bebek Anı Ormanı” Projesi

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar dün, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek, “KKTC Cumhurbaşkanlığı Hoş Geldin Bebek Anı Ormanı” projesi uygulamasını başlattı.

Yangınlardan dolayı kaybedilen ağaçlar için duyduğu üzüntüyü ifade eden Sibel Tatar, her yeni doğan bebeğin adına bir fidan dikerek ülkenin yeşillenmesine katkı yapmayı amaçladıklarını kaydetti.

Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2021, 02:40