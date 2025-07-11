Doktorlar çaresiz

Gazze’de sağlık sistemi yakıt sıkıntısı nedeniyle çökme noktasına geldi. Doktorlar, birden fazla bebeği yaşatabilmek için aynı kuvözde tutmak zorunda kalıyor.

Gazze'deki doktorlar, yakıt sıkıntısı nedeniyle hayati hizmetlerin durma noktasına geldiği hastanelerde, birden fazla bebeği aynı kuvözde tutmak zorunda kaldıklarını söylüyor. Bu durum, hastaların hayatını ciddi riske atıyor.

Birleşmiş Milletler, yakıt krizinin kritik bir noktaya ulaştığı uyarısında bulunarak, mevcut yakıt stoklarının hızla tükendiğini ve “ulaşılabilir başka bir stok kalmadığını” bildirdi.

Gazze kentinin güneyindeki Al-Ahli Hastanesi'nin direktörü Dr. Fadel Naim, bir fotoğrafı sosyal medyada paylaşarak birden fazla yenidoğanın tek bir kuvözü paylaştığını gözler önüne serdi.

Naim, X hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu trajik yoğunluk yalnızca eksik ekipman meselesi değil — Gazze’ye yönelik acımasız savaşın ve tüm sağlık sistemini felç eden boğucu ablukaların doğrudan bir sonucudur” dedi.

Gazzeli doktor açıklamasının devamında, “Abluka, prematüre bebekler için rutin bakımı hayat memat mücadelesine dönüştürdü. Hiçbir çocuk, yaşayıp yaşamayacağına bombalarla ablukaların karar verdiği bir dünyaya doğmamalı.” ifadelerini kullandı.

Gazze’nin kuzeyindeki Şifa Hastanesi’nin başhekimi Dr. Muhammed Ebu Silmiya ise, yakıt yetersizliği nedeniyle diyaliz servislerini kapatmak zorunda kaldıklarını, yoğun bakım ve ameliyathanelere öncelik verdiklerini söyledi.

Hastanenin içinden gelen görüntülerde, doktorların hastaları el feneriyle muayene ettiği görüldü.

İsrail ablukası krizi derinleştirdi

Yılın başlarında İsrail'in 11 haftalık insani yardım ablukası, 2 milyondan fazla Filistinlinin yaşadığı Gazze’yi kıtlık eşiğine getirmiş, krizi derinleştirmişti.

Mayıs ayında sınırlı yardım sevkiyatları yeniden başlasa da, yardım kuruluşları bunun mevcut ihtiyaçların boyutunu karşılamaktan çok uzak olduğunu söylüyor.

