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Genel Başkanlık için seçim var

YDP’nin genel kurulu da 10 Nisan’a alındı

Genel Başkanlık için seçim var
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Yeniden Doğuş Partisi’nin (YDP) 11 Nisan 2021 Pazar günü yapılması planlanan Olağan Kurultayı, pazar günü sokağa çıkma yasağı devam edeceğinden, 10 Nisan 2021 Cumartesi gününe alındı. 
Yapılan açıklamada, Lefkoşa Atatürk Spor salonunda yapılacak YDP kurultayında Genel Başkanlık için mevcut Genel Başkan Erhan Arıklı ile Milletvekili Bertan Zaroğlu’nun yarışacağı hatırlatıldı.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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