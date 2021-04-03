Binden fazla yeni üye

Ulusal Birlik Partisi Merkez Yönetim Kurul dün Parti Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner başkanlığında toplandı ve gündemindeki konuları değerlendirdi. Toplantıda alınan kararlar kamuoyu ile paylaşıldı.

Açıklamaya alınan kararlardan bazıları şu şekilde:

MYK, yapılan değerlendirmeler sonucu UBP Genel Sekreterliği seçiminin 10 Nisan’da toplanacak Parti Meclisi’nde yapılmasını öneren Genel Başkan’a onay verirken Parti Olağan Kurultayı, ara seçim, yerel seçimler, milletvekilliği erken seçimi konularının yaşanması olası gelişmeler ışığında değerlendirilmesinin gelecek toplantıda yeniden gündeme alınmasını benimsedi.

Parti Genel Sekreterliği için aday olacakların seçim saatinden 48 saat öncesine kadar Parti Genel Başkanlığı’na başvurmaları gerektiği de MYK’da karar bağlandı.

Partiye üyelik konusu da MYK tarafından ele alındı ve örgütler, ilçe başkanlıkları ile Genel Başkanlığa yapılan başvurular sonuçlandırıldı.

Buna göre, MYK, Bin 254 kişinin yeni üyeler olarak yazılmalarını ilgili üyelik komitesinin söz konusu kişilerin başvurularının yasa ve tüzüklere uygun olup olmadığına dair son kontrollerini yapması ve gelecek hafta içinde bunu tamamlaması kaydıyla onayladı.