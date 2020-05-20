Dünya genelinde can kaybı 321 bini geçti

Dünya genelinde, Covid-19 bulaşan kişi sayısı 4 milyon 934 bini aştı. Virüs nedeniyle şimdiye kadar 321 bin 74 kişi yaşamını yitirdi.

Öte yandan, son bir günde Covid-19'dan ölenlerin sayısı İspanya'da 27 bin 778'e, İngiltere'de 35 bin 341'e, İtalya'da 32 bin 169'a yükseldi. Rusya'da ise vaka sayısı 300 bine yaklaştı. Worldometer'ın verilerine göre dünyada yeni tip Coronavirüs vaka sayısı 4 milyon 934 bin 80'e, virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 321 bin 74'e yükseldi.

İtalya Sivil Savunma Ajansı, Coronavirüsü salgınıyla ilgili güncel verileri açıkladı. Son 24 saat içinde ülkede 162 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısı 32 bin 169'a yükseldi. Vaka sayısı ise 813 artarak 226 bin 699 oldu. İtalya’da dün açıklanan can kaybı ve vaka sayısında artış gözlemlendi. Önceki gün ülkede 99 kişi hayatını kaybetmiş, 451 yeni vaka tespit edilmişti.

Reuters’ta yer alan habere göre, 21 Şubat’tan bu yana Coronavirüsü salgınıyla mücadele eden ve 60 milyonluk bir nüfusa sahip olan İtalya’da, iyileşenlerin sayısı 129 bin 401’e yükselirken, durumu kritik olanların sayısı ise 749’dan 716’ya geriledi. 4 Mayıs’tan itibaren kademeli olarak normalleştirme planlarının uygulandığı İtalya’da önceki gün 3’üncü aşamaya geçilmişti. Aşama doğrultusunda ülkede mağazalar, restoranlar, barlar, kuaförler, güzellik salonları ve müzeler sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması şartıyla yeniden açılmıştı.

İngiltere

İngiltere'de yeni tip Coronavirüs (Covid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 545 artarak 35 bin 341'e yükseldi.

Çevre Bakanı George Eustice'in günlük basın toplantısında verdiği bilgiye göre, İngiltere'de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 545 artarak 35 bin 341 oldu.

Ülkede son bir günde tespit edilen 2 bin 412 yeni vakayla toplam vaka sayısı 248 bin 818’e çıktı. İngiltere’deki toplam test sayısı da 89 bin 784 artışla 2 milyon 772 bin 552’ye yükseldi.

Öte yandan, Sağlık Bakanı Matt Hancock dün parlamentoda yaptığı açıklamada, ülkede

Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin yüzde 89’unun 69 yaş ve üstü olduğunu bildirdi. İngiltere ve Galler’e ait dün Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) tarafından açıklanan verilere göre de bu yıl 21 Mart-8 Mayıs'ta, son 5 yılın aynı zaman dilimi ortalamasına göre 49 bin 575 fazla ölüm gerçekleşti.

İspanya

İspanya'da Covid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 83 artarak 27 bin 778'e çıktı. Sağlık Bakanlığı, Covid-19 salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi.

Ülkede, önceki gün 59 olarak açıklanan Covid-19'dan ölenlerin sayısı dün 83'e yükseldi. İspanya'da 2 Nisan'da 950 ile zirve yapan Covid-19'dan günlük ölüm sayısının son üç gündür 100'ün altında olması dikkati çekti.

Bakanlık, son rakamların ardından virüsten ölenlerin toplam sayısını 27 bin 778 olarak verdi. Son 24 saatte yeni vaka sayısının da 295 olduğu ve toplam vakaların 232 bin 37'ye çıktığı bildirildi. Ayrıca Covid-19'dan iyileşenlerin sayısı 150 bini geçti.

Rusya

Rusya Coronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 9 bin 263 kişide daha Covid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 299 bin 941’e yükseldi. Ülkede ölü sayısı 115 artarak 2 bin 837’ye, iyileşen sayısı 5 bin 921 artarak 76 bin 130’a ulaştı.

Rusya'da vaka sayısında günlük artış oranı yüzde 3,2 olarak açıklanırken, yeni vakaların yüzde 43,1’inde semptom görülmediği belirtildi. Salgının merkezi haline gelen başkent Moskova'da vaka sayısı 3 bin 545 artarak 149 bin 607’ye, ölü sayısı 71 artarak 1651’e çıktı. Şehirde toplam 31 bin 496 kişinin sağlığına kavuştuğu kaydedildi.

267 bin 663 kişi gözetim altında

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi'nden yapılan açıklamada, bugüne kadar 7 milyon 350 binden fazla test yapıldığı bildirildi. Açıklamada, yaklaşık 267 bin 663 kişinin gözetim altında tutulduğu belirtildi.

Worldometer internet sitesine göre, Rusya, ABD’den sonra en çok vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunuyor.