Türkiye tek yürek oldu

Yeni tip Coronavirüse (Covid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında, 19 Mayıs etkinlikleri bu yıl evlere taşındı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, saatler 19.19'u gösterdiğinde tüm Türkiye, evlerin balkonlarından ve pencerelerinden İstiklal Marşı'nı okudu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yaptığı çağrı üzerine vatandaşlar, saat 19.19'da balkonlara ve pencerelere çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da saat 19.19'da İstiklal Marşı'nın dizelerini okuyarak, tüm yurtta okunan İstiklal Marşı'na eşlik etti.

Balkonlar ile pencerelerini Türk bayrakları ve balonlarla süsleyen vatandaşlar, ellerinde ay yıldızlı bayraklarla İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan büyük bir coşkuyla seslendirdi.

İstiklal Marşı'nın ardından ellerindeki Türk bayraklarını sallayan bazı vatandaşlar, ıslık ve alkışlar eşliğinde 101. yılı kutladı.

Kimi vatandaşlar evlerinin ışıklarını kapatıp açarak görsel şölen oluştururken, kimi korna çalarak kutlamalara katıldı. Öte yandan, bazı vatandaşlar da 10. Yıl Marşı, İzmir Marşı, Mehter Marşı ve "Ölürüm Türkiye’m" şarkısıyla kutlamalara eşlik etti.

İstanbul'un gökdelenleri kırmızı beyaza büründü

Coron virüs salgını nedeniyle çalışanların birçoğunun evden çalışma sistemine geçtiği Maslak'taki gökdelenler Türk bayraklarıyla donatıldı.

Yurdun dört bir yanında da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Bayramı, Coronavirüs gölgesinde kutlanıyor. Anıtkabir ve Çanakkale'de düzenlenen programlar başta olmak üzere törenlerde maske ve sosyal mesafe kuralına dikkat edildiği görüldü.