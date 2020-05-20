KKTC sınır kapılarını açmaya hazır

Başbakan Ersin Tatar, Rum Yönetimi ile Güney Kıbrıs’a geçişler ve Güney Kıbrıs’tan Kuzey’e gelişler için iki taraf Sağlık Bakanlıklarının birlikte çalışmalar yapmasına hazır olduklarını belirtti.

Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre Tatar, Sağlık Bakanı Ali Pilli’ye bu yönde temaslarda bulunması için görev verdiğini, Pilli’nin, sınır kapılarının, gerekli sağlık koşulları gözetilerek, mümkün olan en kısa sürede açılması için karşı tarafla görüşmeler yapmak üzere girişimlerde bulunacağını kaydetti.

"Mümkün olan en erken zamanda açılsın"

Önce Sağlık Bakanlığı’nın gerekli temasları yapmasını istediklerini belirten Başbakan Ersin Tatar, hükümet olarak onların onay vermesiyle birlikte sınır kapılarını devreye sokmaya hazır olduklarını ifade etti.

Tatar şu ifadeleri kullandı:

“Rum kesiminden gelen, bizlerle verilerin paylaşılacağı ve değerlendirmeler yapılacağı yönündeki açıklamaları olumlu olarak değerlendiriyoruz. Hükümet olarak, Rum Yönetimi ile Güney Kıbrıs’a geçişler ve Güney Kıbrıs’tan Kuzey’e gelişler için iki taraf Sağlık Bakanlıklarının birlikte hemen çalışmalar yapmasına hazırız. Halen, Sağlık Bakanımız Dr. Ali Pilli’ye bu yönde temaslarda bulunması için görev vermiş bulunuyorum. Sayın Pilli’den, sınır kapılarının, gerekli sağlık koşulları gözetilerek, mümkün olan en kısa sürede açılması için karşı tarafla görüşmeler yapmak üzere girişimlerde bulunmasını istedim. Dilerim, iki tarafı da yakından ilgilendiren bu konuda gereken iş birliği anlayışı sergilenir, sağlık ön planda tutulur ve sınır kapıları mümkün olan en erken zamanda açılır.”