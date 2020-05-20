5 yılda 10 bin devir

KKTC’de bulunan eski Kıbrıs Rum taşınmazlarına ilişkin son beş yılda 10 binden fazla taşınmaz devir işleminin gerçekleştiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, KKTC’de bulunan eski Kıbrıslı Rum taşınmazlarına ilişkin son beş yıllık dönemde 10 bin 162 taşınmaz devir işleminin gerçekleştirildiğini yazdı.

Gazete: “İşgal Bölgelerinde Büyük Parça Sattılar” başlığı altında verdiği haberinde, Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris’in, AKEL Milletvekili Skevi Kukuma’nın yönettiği soruya 6 Mart 2020 tarihinde verdiği yanıta geniş şekilde yer verdi.

Habere göre, Rum İçişleri Bakanı Nuris, KKTC’de bulunan eski Kıbrıslı Rum taşınmaz mallarına ilişkin son beş yıllık dönemde toplam 10 bin 162 devir işleminin gerçekleştirildiğini, bunlardan 9 bin 900’ünün Kıbrıslı Rum akrabalar arasında, hibe şeklinde yapıldığını belirtti.

Tapu devirler işlemlerinden 250 tanesinin ise, akraba olmayanlar arasında satılan taşınmazlar olduğunu vurgulayan Nuris, 250 taşınmazdan 211’inin Kıbrıslı Rumlar, beşinin ise yabancı uyruklular arasında yapıldığını ve beş devir işleminde alıcıların İngiltere uyruklu olduklarını ifade etti.

Nuris, devir işlemi gerçekleştirilen toplam arazinin bir milyon 780 bin 586 metrekare büyüklüğünde ve 3 milyon 47 bin 33 Euro değerinde olduğunu vurguladı.

Gazete, Nuris’in açıklamasına göre en fazla taşınmaz devrinin Mağus bölgesinde gerçekleştiğinin görüldüğünü, ayrıca Kıbrıslı Rum akrabalar arasında hibe yoluyla devrolunan 9 bin 99 taşınmazın değeriyle, akraba olmayanlar arasında satışı gerçekleştirilen 221 taşınmazın değerinin neredeyse birbirlerine denk olmasının ise dikkat çekici olduğunun altını çizdi.

