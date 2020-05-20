Fiyatları denetleyin

Tüketiciler Derneği, hükümetten, piyasadaki ürünlerin fahiş fiyatları konusunda önlem alınması ve denetim yapılmasını talep etti.

Dernek Genel Başkanı Hasan Yılmaz Işık tarafından yapılan açıklamada, “Korona virüs Kovid 19’un salgınını, zam ve fahiş fiyatlarla orantısız bir vurguna dönüştüren piyasadaki fırsatçıları derneğimiz insafa davet etmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Işık, Ekonomi ve Enerji ile Sağlık Bakanlığı yetkililerini, acil olarak piyasa denetimini başlatmaları için göreve davet etti.