19 Mayıs coşkusu

Onur ULAĞ

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün gençlere armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Coronavirüs’e rağmen coşkuyla kutlandı. Bayram dolayısıyla Lefkoşa’da dün akşam fener alayı etkinliği yapıldı.

Ellerinde meşaleler, KKTC ve Türkiye bayraklarıyla Dereboyu’nda toplanan katılımcılar, ÖNCE İstiklal Marşı’nı okudu, ardından Meclise yürüdü. Etkinliğe katılanlar Atatürk baskılı tişörtler giyerken, maske takmayı da ihmal etmedi.

Bayram coşkusu yaşandı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla dün akşam fener alayı etkinliği düzenledi.

Lefkoşa’nın Dereboyu bölgesinde düzenlenen etkinliğe Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yükseköğretim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürü Dr. Ziya Öztürkler, Girişimcilik ve İnovasyon Derneği Eş Başkanı (Gİ-DER) Cemre Akar ve Eğitim Bakanlığı bürokratları, personeli ve gönüllü öğretmenler katıldı.

Dereboyu’nda Citroen ışıkları olarak bilinen noktada saat 20.00’de başlayan fener alayı etkinliği, Meclis önünde son buldu.

Yürüyüşte Kuzey Kıbrıs ve Türkiye bayrakları dalgalandı. Etkinliğe katılanlar Atatürk baskılı tişörtler giyerken, maske takmayı da ihmal etmedi.



