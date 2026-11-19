Çin'de bugün düzenlenecek ABD, Rusya ve Çin üçlü zirvesi öncesinde bu ülkelerin liderleri APEC liderleri onuruna verilen resepsiyonda bir araya geldi.

Rusya, ABD, Çin zirvesi öncesinde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'in Shenzhen kentinde düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ekonomik Liderleri onuruna verilen resmi resepsiyona katıldı. Dünyada gözler bugün yapılacak üçlü zirveye çevrilirken, Trump'ın bu görüşmedeki önceliği, nükleer silahların azaltılması ve İran'daki savaş.

Putin ise görüşmeyi, Ukrayna'daki savaşı Moskova'nın çıkarlarına uygun bir anlaşmayla sona erdirmek için fırsat olarak değerlendiriyor. Ancak Washington, Ukrayna'nın üçlü zirvenin gündeminde olmadığını duyurdu.

Ev sahibi Şi Cinping ise özellikle nükleer silahların sınırlandırılması konusunda isteksiz. Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'nın her birinin 5 binden fazla nükleer savaş başlığı bulunurken, Çin'in yaklaşık 500 başlığı var. Pekin, Washington ve Moskova'yla aynı kısıtlamalara tabi tutulmak istemiyor.

Avrupa'da "yeni yalta" endişesi

Üçlü zirve, Avrupa ülkeleri ve Ukrayna'da ise endişelere neden oldu.

Avrupa ve Ukrayna, ABD, Rusya ve Çin liderlerinin gerçekleştireceği görüşmenin, büyük güçlerin nüfuz alanlarını yeniden belirlediği bir "yeni Yalta" sürecine dönüşmesinden kaygı duyuyor.

Şubat 1945'te Kırım'ın Yalta kentinde Sovyetler Birliği lideri Josef Stalin, ABD Başkanı Franklin D. Roosevelt ve İngiltere Başbakanı Winston Churchill bir araya gelmişti.

İkinci Dünya Savaşı'nın son döneminde gerçekleştirilen konferansta Avrupa'nın savaş sonrası düzenine ilişkin alınan kararlar, Soğuk Savaş öncesindeki güç dengelerinin şekillenmesinde önemli rol oynamıştı