ABD Ulusal Güvenlik Ajansının (NSA), kurum içi iletişim için kullandığı yüksek gizlilik dereceli ağda kesinti yaşandığı bildirildi.

CNN'in konuya yakın beş kaynağa dayandırdığı haberine göre, NSA'nın iç iletişim ağı devre dışı kaldı. Kurum, sorunun kapsamını belirlemek için çalışma başlatırken, ilk bulgularda herhangi bir siber saldırı izine rastlanmadı. Reuters ise kesintinin kapsamını ve ne kadar sürdüğünü bağımsız olarak doğrulayamadığını bildirdi.

Haberlerin ardından NSA, ağda yaşanan soruna ilişkin açıklama yaptı.

Kurum, rutin olarak planlanan bakım çalışmaları sırasında sistem performansında geçici bir aksama meydana geldiğini duyurdu.

Bazı kurum içi sistemlerin etkilendiğini doğrulayan NSA, kritik operasyonel kabiliyetlerin tamamen faal durumda olduğunu ve ulusal güvenliği koruma kapasitesinin kesintisiz sürdüğünü bildirdi.

Apple hizmetlerinde de kesintiler yaşandı

ABD'li teknoloji devi Apple'ın uygulama mağazası App Store ve müzik uygulaması Apple Music gibi hizmetlerinde kesintiler yaşandığı bildirildi. Downdetector sitesinin verilerine göre, TSİ 20.00 civarında Apple'ın bazı hizmetlerine erişimde sorun yaşandığına ilişkin kullanıcı bildirimleri gelmeye başladı.

Binlerce kullanıcı, şirketin Apple Support, iCloud, Apple Pay, App Store, Apple Business Manager, Apple Store gibi hizmetlerinde sorunlar bildirdi.

Apple'ın sistem durumu güncellemelerini paylaştığı internet sitesinde App Store ve Apple Music hizmetlerinde TSİ 19.45'ten bu yana kesinti yaşandığı belirtilerek "Bu hizmet yavaş çalışabilir veya kullanılamayabilir." uyarısı yer aldı.

Söz konusu sayfada, AppleCare on Device hizmetinde de TSİ 19.15'ten beri kesinti olduğu kaydedildi. Ayrıca TSİ 19.45'ten bu yana iCloud hesaplarında oturum açmada tüm kullanıcıları etkileyen sorunlar yaşandığı aktarıldı

ABD'de peş peşe teknolojik aksaklıklar

NSA'daki sorun, ABD'de son dönemde yaşanan teknolojik kesintilere ilişkin endişelerin arttığı bir dönemde meydana geldi.

Geçen hafta ABD hava trafiğini aksatan teknik sorunlar yaşanmış, Microsoft'un e-posta hizmetlerinde de kesinti meydana gelmişti.

ABD Başkanı Donald Trump ise salı günü Manila'da gazetecilerin konuya ilişkin sorularını yanıtlayarak, bu tür aksaklıkların kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Trump, "Böyle şeyler olur. Sorun yok." ifadelerini kullandı.

