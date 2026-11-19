Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, fon soruşturmasına ilişkin, “Türkiye ekonomisine ve sermaye piyasalarımıza bu organize kötülüğü yapanlardan işledikleri cürümlerin hesabı tek tek sorulmaktadır" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Bugüne kadar yapılan toplam ödeme tutarı ise yaklaşık 161 milyar liraya ulaştı. Bu tutarda bir lira hazine veya kamu kaynağı kullanılmamıştır" dedi.

Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda, fon soruşturmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Fon meselesini yakından takip ettiklerini ifade eden Erdoğan, konuya ilişkin açıkladıkları üç aşamalı yol haritası çerçevesinde meseleye titizlikle riyaset ettiklerini belirterek, "Benzer sorunlarla karşılaşmış ülkelerle kıyas dahi edilemeyecek bir hızda ve etkinlikte son derece şeffaf bir biçimde süreç yönetilmektedir." diye konuştu.

Tasfiyesine karar verilen fonlara ilişkin ara ödemelerde 2 ay gibi kısa bir sürede önemli mesafeler katettiklerini dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Meclisten geçerek yasalaşan kanun çerçevesinde alacağı bir milyon liraya kadar olan küçük yatırımcılara öncelik verdik. Yatırımcı bazında baktığımızda toplam 455 bin 758 yatırımcımızın 444 bin 987'sine en az bir ödeme ulaştırıldı. Olağanüstü tasfiyeye tabi olanlar dahil 110 fonda 1 milyon liraya kadar olan ara ödeme süreci tamamlandı. Olağan ve olağanüstü tasfiye süreçleri birlikte değerlendirildiğinde 371 bin 21 yatırımcımız net yatırım tutarını veya anaparasını aldı. Bu sayı toplam yatırımcılarımızın yüzde 81,4'üne tekabül ediyor. Bugüne kadar yapılan toplam ödeme tutarı ise yaklaşık 161 milyar liraya ulaştı. Bu tutarda bir lira hazine veya kamu kaynağı kullanılmamıştır. Yatırımcılarımızın yüzde 81'inin anaparasının tümü karşılanmış, 131 fonun 110'unda 1 milyon liralık ara ödeme süreci tamamlanmıştır. Bütün bu ödemeler devletimizin kasasından yani milletimizin cebinden tek bir kuruş dahi harcamadan gerçekleştirilmiştir."

Fon tasfiye sürecine ilişkin kalan işlemleri de süratle sonuçlandırmak için kurumların çalıştığını belirten Erdoğan, piyasa düzenbazlıkları, manipülasyon gibi hukuka aykırı işlemlerden elde edilen fahiş kazançların tahsili için de gerekli tüm adımların atıldığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bugün itibariyle 500 şüpheliden 136'sı hakkında tutuklama, 285'i ile ilgili de adli kontrol tedbiri uygulandı. Devlet Denetleme Kurulumuz ilk incelemelerini hafta başında tamamladı. Benzer bir sorunla tekrar karşılaşmamak için gereken hukuki adımları da atıyoruz. Grup yönetimimiz kanunun hazırlıklarını belli bir aşamaya getirdi. Sermaye piyasalarımızda şeffaflığı artıracağız. Denetimi daha da güçlendirecek, müeyyide ve cezaları daha caydırıcı hale getirecek bu yasa çalışmasına muhalefetin de katkılarını almak niyetindeyiz. İnşallah ardından seri bir şekilde Yüce Meclisin takdirine sunacağız."

"Aziz kardeşlerim, şundan milletimiz ve yatırımcılarımız emin olsun: Türkiye ekonomisine ve sermaye piyasalarımıza bu organize kötülüğü yapanlardan işledikleri cürümlerin hesabı tek tek sorulmaktadır" ifadesini kullanan Erdoğan, bu konuda en küçük bir tavsamanın söz konusu olmayacağını vurguladı.