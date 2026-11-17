ABD ordusuna ait Theodore Roosevelt uçak gemisi Ortadoğu'ya ulaştı.

Gemi, bölgede daha önce faaliyet gösteren USS George H.W. Bush ve USS George Washington'a katıldı.

Bir ABD askeri yetkilisi, BBC'nin yayın ortağı CBS News'e, Theodore Roosevelt uçak gemisinin Ortadoğu'da görevine başladığını bildirdi.

Üç uçak gemisinin aynı anda bölgede bulunmasının geçici olması bekleniyor. Uçak gemisi taarruz grupları, rotasyon programı kapsamında kademeli olarak bölgede görev yapıyor.

Söz konusu görevlendirmenin, İran’ın pazar günü üç gün içinde ikinci kez Bahreyn’e insansız hava aracı saldırısı düzenlemesinin ardından gerçekleşmesi dikkati çekti.

Konuyla ilgili henüz ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ya da ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) resmi bir açıklama yapılmadı.

ABD Başkanı Donald Trump, kısa süre önce Başkan Yardımcısı JD Vance’i barış görüşmelerinden çıkarmış ve "Washington’un artık Tahran ile bir anlaşmaya ihtiyaç duymadığını" ifade etmişti.

Uçak gemisinin konuşlandırılmasına rağmen, ABD ordusu kısa süre önce İran’a karşı operasyonların yeniden başlaması ihtimaline hazırlandığını iddia eden bir İsrail medyası haberini yalanlamış ve bu tür haberleri "tamamen spekülasyon" olarak nitelendirmişti.

