İran hedefte

İsrail dış istihbarat servisi Mossad Direktörü Roman Gofman'ın İran'a yönelik muhtemel saldırıları görüşmek üzere Washington'a gittiği ifade edildi. ABD basınından Axios'ta yer alan habere göre İsrail muhalefeti Binyamin Netanyahu'nun iktidardaki yerini korumak için savaşa devam etmek istediği görüşünde.

Netanyahu'nun en yakın danışmanlarından biri olan Gofman, Washington'da CIA Direktörü John Ratcliffe ile görüştü.

Mossad Direktörü'nün Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff ile görüşmek için de Miami'ye gitmesi bekleniyor.

Netanyahu, İran'a olası saldırılara ilişkin gerçekleştirilen toplantının ardından yayımladığı videoda, liderliğindeki Likud ve Ultra-Ortodoks partileri de kapsayan bir birlik hükümeti için Eisenkot'u ön koşulsuz olarak masaya oturmaya çağırdı.

Önceki açıklamalarının aksine, hükümete kendisinin liderlik etmesi yönünde bir şart öne sürmeyen Netanyahu, güvenlik brifinginin "şu anda ulusal birlik hükümeti kurmanın, yani İsrail'in Yahudi halkının devleti olarak varlığını destekleyen tüm partileri içerecek bir hükümetin ne kadar elzem olduğuna dair anlayışı daha da pekiştirdiğini" iddia etti.

Netanyahu, "Gelin ön koşulsuz olarak masaya oturalım. Tüm anlaşmazlıkları ve boykotları bir kenara bırakalım, Haredi toplumunun temsilcileriyle birlikte çözülebilecek olan zorunlu askerlik konusu da dahil, İsrail'in güvenliği ve geleceği için anlaşmaya varalım." ifadelerini kullandı.

"İran'ın nükleer silah programını yeniden canlandırmaya çalıştığını ve İsrail'e karşı kullanacağını" öne süren Netanyahu, "Bu varoluşsal tehdidi üzerimizden kesin olarak ve sonsuza dek kaldırmalıyız." dedi.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Arap partilerinin desteğine dayanan bir hükümetin "İran tehdidiyle yüzleşemeyeceğini" iddia eden Netanyahu, "Ancak ulusal birlik hükümeti zamanla bunu başarabilecek ve İsrail'in güvenliğini uzun yıllar boyunca garanti altına alabilecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Trump Erdoğan’la görüştü

ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran'a karşı bir yandan sert mesajlar verirken, perde arkasında olası bir saldırıyı ertelemeyi değerlendirdiği belirtiliyor.

Reuters haber ajansına göre Trump, bir dizi istihbarat brifinginin ardından, üst düzey ulusal güvenlik danışmanlarına İran'a yönelik saldırıyı erteleyebileceğini söyledi.

Haberde Trump'ın, bölgedeki müttefiklerinin yeniden kapsamlı bir savaşa girilmemesi yönündeki taleplerini de dikkate aldığı belirtiliyor. Reuters'a konuşan üst düzey bir yetkiliye göre Trump, son iki haftada yaptığı telefon görüşmelerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın görüşlerini aldı. Her iki lider de Trump'a İran'a yönelik saldırıları yeniden başlatmaması çağrısında bulundu. Kaynaklar, Trump'ın bu konuda herhangi bir taahhütte bulunmadığını belirtti.



Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2026, 23:56