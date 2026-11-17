ABD'de Bank of America, JPMorgan Chase ve Wells Fargo'nun da aralarında bulunduğu büyük bankaların dijital hizmetlerinde erişim sorunları yaşandı.

ABD'de çok sayıda büyük bankanın müşterisi, pazartesi günü internet ve mobil bankacılık hizmetlerine erişimde sorun yaşadığını bildirdi.

İnternet hizmetlerindeki kesintileri takip eden Downdetector verilerine göre Bank of America, JPMorgan Chase ve U.S. Bank müşterilerinden gelen şikâyetlerde belirgin artış kaydedildi. Truist ve Wells Fargo müşterileri de hesaplarına erişimde güçlük yaşadıklarını belirtirken, dijital ödeme uygulaması Zelle'de de benzer sorunlar bildirildi.

Chase Bank sözcüsü, yaşanan aksaklığın siber saldırıdan değil, teknik bir sorundan kaynaklandığını açıkladı.

Sözcü, "Teknik bir sorun nedeniyle bazı işlemlerin tamamlanması normalden daha uzun sürüyor. Ancak müşterilerimiz hesaplarına ve paralarına erişmeye devam edebiliyor. Sorunu mümkün olan en kısa sürede çözmek için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bazı Chase müşterilerinin ekranlarında ise "Bazı hizmetler şu anda kullanılamıyor. Sorunu çözmek için çalışıyoruz. Lütfen daha sonra tekrar deneyin." uyarısının yer aldığı bildirildi.

önce Microsoft, ardından uçak krizi

Bankacılık sistemlerinde yaşanan sorunlar, ABD'de son günlerde kritik dijital altyapıları etkileyen bir dizi büyük teknik aksaklığın ardından geldi.

Microsoft'un Outlook, Teams ve diğer hizmetlerinde 12 Kasım'da başlayan küresel kesinti, dünya genelinde şirketlerin, kamu kurumlarının ve milyonlarca kullanıcının çalışmalarını aksattı.

Microsoft, teknik bir sorundan kaynaklandığını belirttiği kesintinin siber saldırıyla bağlantılı olmadığını açıklarken, hizmetlerin 14 Kasım Cumartesi günü tamamen yeniden sağlandığını duyurdu.

ABD'de 13 Kasım Cuma günü ise hava trafik kontrol sistemlerindeki iletişim arızası nedeniyle ülke genelinde uçuşların durdurulması talimatı verildi.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), güvenlik gerekçesiyle uçakların kalkışını geçici olarak durdururken, kriz binlerce uçuşun iptal edilmesine ve çok sayıda yolcunun havalimanlarında mahsur kalmasına neden oldu.

Uçuşların yeniden başlamasına izin verilmesinin ardından da iptaller ve gecikmeler devam etti.

ABD Ulaştırma Bakanlığı, hava trafiğindeki aksaklığın eski iletişim altyapısının yenilenmesi sırasında yaşanan teknik bir hata veya ekipman arızasından kaynaklanmış olabileceğini bildirdi.

Yetkililer, Microsoft kesintisi ile hava trafiği krizinin bağlantılı olduğuna dair kanıt bulunmadığını belirtirken, bankacılık sistemlerinde yaşanan son sorunlarla önceki olaylar arasında da doğrulanmış bir bağlantı ortaya konulmadı.