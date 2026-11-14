Güvenlik alarmı

ABD'de olağanüstü koşullar ve güvenlik gerekçeleri nedeniyle dün gece yarısı tüm uçuşlar durduruldu. Bir saldırı bulgusu olmadığı, kararın telsiz frekans ve radar kesintisi sorunları nedeniyle alındığı belirtiliyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nde son yılların en büyük havacılık krizi yaşanıyor.

Federal Havacılık İdaresi, olağanüstü koşullar ve güvenlik gerekçeleri nedeniyle ülke çapında tüm uçuşların durdurulması kararı alındığını açıkladı.

Kalkışa hazırlanan 9 binden fazla uçağın hareketinin engellendiği duyuruldu.

Uçuş durdurma kararına gerekçe olarak ise telsiz frekans ve radar kesintisi sorunları gösterildi.

Son duruma dair ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, Federal Havacılık İdaresi yetkililerinin sorunu ayrıntılı şekilde araştırdıklarını açıkladı.

ABD iç Güvenlik Bakanı Markwayne Mullin, kötü niyetli bir saldırı veya tehdit olduğuna dair herhangi bir bulgunun olmadığını açıkladı. "Telekomünikasyon kesintisi yaşandı. Tüm uçuşlar durduruldu." diyen Mullin, uluslararası uçuşlar için bir öncelik listesinin olacağını duyurdu.

Sorunun ne zaman çözülebileceğini bilmediklerini vurgulayan İç Güvenlik Bakanı Mullin “Bir saat içinde çözülebilecek bir sorun değil.” diye konuştu.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ise uçuşların aksamasının nedeninin bir yazılım güncellemesi olup olmadığının araştırıldığını duyurdu.

İngiltere'de dron alarmı

İngiltere’de ise ABD askeri unsurlarının bulunduğu Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) Lakenheath Hava Üssü yakınlarında şüpheli dron faaliyeti tespit edilmesi üzerine ABD personeline sığınaklara geçme talimatı verildi.

ABD'deki uçuş yasağı ile İngiltere'deki dron alarmının ilişkili olup olmadığı bilinmiyor.

