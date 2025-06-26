Hepsi yerle bir oldu

İran'ın başkenti Tahran’da İsrail’in iHA saldırılarında hedef alınan İranlı nükleer bilim insanlarının vurulduğu sivil yerleşim alanlarındaki binalar görüntülendi. İran'ın başkenti Tahran’ın Gişa ve Merzdaran semtlerine düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırılarında hedef alınan İranlı nükleer bilim insanlarının vurulduğu sivil yerleşim alanlarındaki binalar Anadolu Ajansı (AA) ekibi tarafından görüntülendi.

İsrail'in 13 Haziran'da İran'a başlattığı saldırılarda 11 nükleer bilim insanı hayatını kaybetti. Bilim insanlarının birçoğu Tahran'daki evlerine düzenlenen saldırılarda yaşamını yitirdi. AA muhabirinin bilgi aldığı güvenlik yetkililerine göre, saldırıların birçoğunun İsrail ajanlarının ülke içinden kaldırdığı patlayıcı yüklü mini İHA'larla, bazılarının ise mini füzelerle gerçekleştirildiği değerlendiriliyor.

Tahran'ın Gişa semtinde sivil bir yerleşim yerine 20 Haziran'da saldırı düzenlendi. Ülke medyasında yayımlanan haberlerde, İHA ile sivil bir binaya gerçekleştirilen saldırıda nükleer bilim insanının yaşamını yitirdiği bildirildi. AA ekibi, Gişa ve Merzdaran semtinde İranlı nükleer bilim insanının vurulduğu binaları görüntüledi.

Gişa'daki saldırıda özellikle binanın alt katlarında büyük çaplı hasar yaşandığı, binanın ön cephesinde yer alan taşıyıcı kolonlar ve kirişlerin neredeyse tamamen tahrip olduğu görüldü. Hasarın boyutu, saldırının doğrudan yapının zemin ve birinci kat seviyelerine isabet ettiğini gösteriyor. Saldırı nedeniyle çevredeki binalarda da hasar gözlendi.