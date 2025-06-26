Olumlu bir hava var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'nde düzenlediği basın toplantısında "Adil bir barışın kaybedeni olmaz" dedi. Erdoğan, İran ve İsrail arasındaki ateşkese ilişkin "Değerli dostum Trump'ın çağrılarına tarafların koşulsuz uymalarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Erdoğan, ayrıca Trump'la F-35 konusunu görüştüklerini, F-35'leri alma noktasında Trump'ın iyi niyetli olduğunu gördüğünü açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ukrayna ve Rusya'da yıkım ve can kayıpları giderek arttığını belirten Erdoğan,” Biz savaşın adil bir barışla sonlandırılması için yoğun çabamızı sürdürüyoruz. İstanbul'da arabuluculuğa başladık. Rusya-Ukrayna savaşı sona ermeli. Savaşın en kısa sürede neticelendirilmesi umudumu koruyorum. Adil bir barışın kaybedeni olmaz”dedi.

Gazze’deki duruma da değinen Erdoğan şunları söyledi:

“Şimdiye kadar İsrail saldırılarında 56 bin Gazzeli hayatını kaybetti. 129 bin Gazzeli yaralandı. Gazze'nin yüzde 80'i yıkıldı. Sağlık altyapısının yüzde 95'i tahrip oldu. Kiliseler, camiler okullar ve hastaneler bombalandı. 2 milyonu aşkın Gazzeli kardeşimiz yıkıntılar arasında çok zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail'in engellemeleri ve saldırıları sebebiyle Gazze'deki insani trajedi insani felakete dönüşmüş durumda. Uluslararası toplumun ilgili kurumların İsrail'in durdurmakta yetersiz kaldığını görüyoruz. Uluslararası hukuku açıkça ihlal eden İsrail, ihlallerine her gün yenisini ekliyor. İsrail bölgeyi istikrarsız hale getirerek kendi halkının güvenliğini sağlayamaz. İsrail'in de güvenliği komşularının huzurundan ve refahından geçmektedir.”

Birçok temasta bulundum

Erdoğan, zirvedeki temasları hakkında da açıklama yaptı. Erdoğan şunları söyledi:

“Zirve kapsamında birçok liderle görüşmeler gerçekleştirdim. Bu kapsamda sırasıyla ABD Başkanı, Almanya Şansölyesi, Birleşik Krallık Başbakanı, Fransa Cumhurbaşkanı, Hollanda Başbakanı, Romanya Cumhurbaşkanı'nın aralarında olduğu pek çok liderle bir araya geldim. Temaslarımda müttefiklerimizle ikili ilişkilerimizi geliştirmenin yollarını hem de zirve gündemini ele aldık. Ülkemizin önümüzdeki sene NATO zirvesine ev sahipliği yapma önerisi de zirvemizde neticeye bağlandı.

Gelecek yıl müttefiklerimizi Türkiye'de ağırlayacak olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Zirvenin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

Sayın Trump'la yaptığımız görüşmede S-400'ü konuşmadık. O gündemimizde değildi. O iş bitmiş bir iş. F-35 konusunu görüştük. Bu konuda biz bir milyar 300-400 dolar gibi ödeme yaptık. F-35'leri alma noktasında Sayın Trump'ın iyi niyetli olduğunu gördük. F-16'larımızın bakım onarımı, F-35'lerin alımıyla ilgili çalışmalarımızı sorumlu olan arkadaşlarımız devam ettiriyorlar.”



Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2025, 09:56