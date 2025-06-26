Temmuz’da başlıyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Lefkoşa Toplu Taşıma Şirketi (L.T.T) arasında Lefkoşa genelinde akşam saatlerinde de toplu taşımacılık hizmeti sunulması için sözleşme imzalandı.

Belediye’den yapılan açıklamaya göre, sözleşmeye LTB adına Belediye Başkanı Mehmet Harmancı ile L.T.T adına Fuat Topaloğlu, Kemal Hacıyarım, Mustafa Behaeddin, İbrahim Aytaç, ve Mustafa Engür imza attı.

Lefkoşa otobüsleri gece servisi, 1 Temmuz’dan itibaren 3 ay boyunca haftanın 5 günü (Salı-Cumartesi) 19.00 ile 01.00 saatleri arasında toplu taşıma hizmeti verecek.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Lefkoşa’da şehir içi taşımacılık hizmeti sunan tek kuruluş L.T.T ile yapılan iş birliğinin, özellikle akşam ve gece saatlerinde yurttaşların güvenli ulaşımı sağlayabilmesi hem de gece çalışan sektörlerin desteklenmesi açısından önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Başkan Harmancı, “Bu hizmet ile geceleri daha az bireysel araç kullanımı ve daha çok toplu taşıma kullanımını hedefliyoruz. Bu sayede hem trafik güvenliği, hem çevresel hem de ekonomik kazanım yaratılacak. Toplu taşıma hizmetinin yaygın kullanımı ile otobüslerin de yenilenme imkanı olacak. Lefkoşa Otobüsleri Gece Servisi projemiz, toplu taşımacılığı planlı, kapsamlı ve modern hale getirme vizyonumuzun ilk adımını oluşturuyor” dedi.

Topaloğlu: Örnek olmasını diliyorum

L.T.T. adına konuşan Kıbrıs Türk Kamu Araçları İşletmecileri Birliği Başkanı (KAR-İŞ) Başkanı Fuat Topaloğlu ise, Lefkoşa Otobüsleri Gece Servisi projesini hayata geçiren LTB’yi tebrik ederek, şehir içi taşımacılıktaki bu yeni adımın Lefkoşa halkına önemli bir hizmet sunacağını vurguladı.

Topaloğlu, özellikle belirli bölgelerde ring seferleri şeklinde çalışacak sistemin, hem yurttaşların ulaşım güvenliğini hem de başkent Lefkoşa’da hizmet sektörü ekonomisini destekleyeceğini belirtti.

Projenin diğer belediyelere ve kamu kurumlarına örnek olmasını temenni eden Topaloğlu, 3 aylık deneme sürecinin ardından hizmetin yaygınlaştırılarak sürdürülmesi arzusunu dile getirdi.

