‘Görüşseydi iyi olurdu’

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, Avrupa Komisyonu tarafından Kıbrıs Temsilcisi olarak görevlendirilen Johannes Hahn’a randevu vermemesi Rum basınında geniş yer aldı. Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis de konuyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Alithia gazetesi “Güven İçin Geldi ve Kapının Dışında Kaldı… Tatar Avrupalı Temsilciyi Reddetti” başlıklı haberinde “güven inşa etmek, iki toplum arasında köprü kurmak ve donmuş Kıbrıs sorununa bir Avrupa iletişim koridoru açmak” için Ada'ya geldiğini belirttiği Hahn’ın “kelimenin tam anlamıyla kapı dışında kaldığını” yazdı.

Hahn’ın, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in talep ettiği gibi Avrupa Konseyi’nin değil Avrupa Komisyonu’nun temsilcisi olarak atandığını hatırlatarak Cumhurbaşkanı Tatar tarafından kabul edilmediğini, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman tarafından kabul edildiğini belirten gazete, “Hahn’ın Kıbrıs Türk liderliği tarafından muhatap görülmediğini net şekilde ortaya koyan bir görüşmeydi” ifadesine yer verdi.

Fileleftheros haberi “Hahn İle İş Birliğini Reddediyor… Tatar AB Temsilcisinin Kıbrıs Sorununu Görüşme Talebini Reddetti” başlığıyla aktardı.

Sözcü Letimbiotis

Habere göre Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis Cumhurbaşkanı Tatar’ın Hahn’ı kabul etmemesini yorumlarken “Kıbrıslı Türk vatandaşlarımızın, her zaman Kıbrıs Cumhuriyeti’nin oluru ile, Avrupa Birliği avantajlarından, Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olarak Avrupa Vatandaşlığı olma özelliğinden yararlanıyor olmaları dikkate alındığında böyle bir görüşme önemli olurdu ve Avrupa Birliği ortak evimiz olduğundan, böyle bir görüşme kesinlikle iyi olurdu” ifadelerini kullandı.

Letimbiotis’e Hahn’ın Temmuz ayında New York’ta yapılması planlanan gayriresmi genişletilmiş görüşmeye katılıp katılmayacağı, rolünün gözlemci olmaya devam mı edeceği yoksa daha aktif bir rol mü talep edeceği soruldu.

Bu meselelerin, BM Genel Sekreteri’yle birlikte temas edilerek, önümüzdeki dönemde netleştirileceğini söyleyen Letimbiotis “AB katılmayı arzu ediyor, bu beyan edilmiştir. Sayın Hahn’ın artık yetkisi vardır, Avrupa Birliği’ni temsil ediyor, doğrudan Avrupa Komisyonu Başkanı’na rapor veriyor.” dedi.