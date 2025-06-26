İlgiyle izlendi

'Kısa Süren Saltanat' Amfi Tiyatro’da sahnelendi.

Girne Belediyesi'nden verilen bilgiye göre; bu yıl Lefkoşa Türk Belediyesi, Girne Belediyesi ve Gazimağusa Belediyesi iş birliğinde düzenlenen 21. Kıbrıs Tiyatro Festivali kapsamında; John Steinbeck’in kaleme aldığı ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın sahnelediği ‘Kısa Süren Saltanat’ oyunu, önceki akşam 20.30’da Girne Amfi Tiyatro’da tiyatro severlerle buluştu.

21. Kıbrıs Tiyatro Festivali kapsamında, 30 Haziran Pazartesi günü saat 20.30’da Tiyatro Hayali’nin oynadığı ‘Mercaniye Çok Yaşa’ Girne Amfi Tiyatro’da sahne alacak.





Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2025, 09:56